Форвард «Нью-Джерси» Мерсер – 7-й игрок в истории НХЛ с голами в 8 играх подряд в возрасте до 22 лет

Доусон Мерсер – 7-й игрок в истории с голами в 8 играх подряд в возрасте до 22 лет.

21-летний форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (3:4 Б).

Канадец повторил рекорд франшизы по продолжительности голевой серии, установленный Полом Гарднером («Колорадо Рокис») в сезоне-1977/78.

Кроме Мерсера и Гарднера, еще 5 игроков в истории лиги забивали в 8+ играх в возрасте до 22 лет.

Это Стэн Микита (1960/61, «Чикаго», 8 игр), (1978/79, «Айлендерс», 8 игр), Майк Гартнер (1979/80, «Вашингтон», 8 игр), Рон Флокхарт (1981/82, «Филадельфия», 8 игр) и Уэйн Гретцки (1981/82, «Эдмонтон», 9 игр).

Рекордом лиги по продолжительности голевой серии владеет Панч Бродбент (1921/22, «Оттава», 16 игр), за последние 50 лет лучший результат у Чарли Симмера (1979/80, «Лос-Анджелес», 13).

Мерсер повторил рекорд XXI века, который теперь делит с 5 игроками. Ранее отличились Майк Грин (2008/09, «Вашингтон»), Коннор Браун (2020/21, «Оттава»), Митч Марнер (2021/22, «Торонто»), Элиас Линдхольм (2021/22, «Калгари») и Никита Кучеров (2021/22, «Тампа»).