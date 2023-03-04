Глотов о минском «Динамо»: «Будем топтать их. Канадцы играют в канадский хоккей, лезут под кожу, СКА продавливает свою систему»

заявил о готовности топтать хоккеистов минского « ».

СКА обыграл команду из Беларуси (5:2, 1-1 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Самое главное, что выиграли дома. Едем на выезд с хорошим настроением. Продолжим показывать свою игру.

Канадцы играют в канадский хоккей, лезут под кожу. Мы стараемся не обращать на это внимания. Играем по-своему, продавливаем свою систему.

– У вас был первый матч в плей-офф, а вы забили уже в четвертой или пятой смене. Чем объясните это, если исключить тот факт, что партнёры – шикарные?

– Партнеры и правда шикарные. Оказался в нужном месте в нужное время. Хотелось сыграть первый матч – спасибо, что доверили. Много энергии, много настроя.

Соскучился по хоккею после конца регулярки. Был внутренний драйв, накопилась лишняя энергия – постарался направить ее в правильное русло. Слава Богу, получилось.

Гораздо важнее, что этот гол задал темп команды. Рад, что вложил свою частичку в паззл. Но неважно, кто забивает. Главное, что СКА выиграл сегодня.

– Послезавтра вас ждут 15 тысяч белорусов на «Минск Арене». Что скажете?

– Прекрасно. Будем питаться этой энергией и направлять ее в сторону нашей команды.

Будет шумно – будет классно. Пусть лезут под кожу, пусть шумят. Мы будем все это переворачивать в наше русло и топтать их, – сказал нападающий .