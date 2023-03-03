Джон Клингберг и Сундквист перешли в «Миннесоту». «Детройт» получил драфт-пик, «Анахайм» – драфт-пик, Шустра и права на Никиту Нестеренко
«Миннесота» приобрела двух хоккеистов.
«Уайлд» выменяли нападающего Оскара Сундквиста у «Детройта», отдав взамен выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.
28-летний шведский хоккеист набрал 21 (7+14) балл за результативность в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 14:16.
Также «Миннесота» договорилась с «Анахаймом» о переходе защитника Джона Клингберга.
В качестве компенсации «Дакс» получили выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025, защитника Андрея Шустра и права на 21-летнего нападающего Никиту Нестеренко, которого «Уайлд» выбрали в 6-м раунде драфта НХЛ-2019 под общим 172-м номером.
Кроме этого, «Анахайм» удержит 50 процентов зарплаты Клингберга в своей платежной ведомости. Контракт шведского хоккеиста с кэпхитом 7 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона.
Клингберг набрал 24 (8+16) очка при полезности «минус 28» в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Заметили, что Миннесота за последние дни взяла сразу 4 шведов? Уайлд переезжают в Стокгольм?
Клингберг, Сундквист, Юханссон и Нюквист 🤔