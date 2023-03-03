Джон Клингберг и Сундквист перешли в «Миннесоту». «Детройт» получил драфт-пик, «Анахайм» – драфт-пик, Шустра и права на Никиту Нестеренко

« » приобрела двух хоккеистов.

«Уайлд» выменяли нападающего у « », отдав взамен выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

28-летний шведский хоккеист набрал 21 (7+14) балл за результативность в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 14:16.

Также «Миннесота» договорилась с « » о переходе защитника .

В качестве компенсации «Дакс» получили выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025, защитника Андрея Шустра и права на 21-летнего нападающего Никиту Нестеренко, которого «Уайлд» выбрали в 6-м раунде драфта НХЛ-2019 под общим 172-м номером.

Кроме этого, «Анахайм» удержит 50 процентов зарплаты Клингберга в своей платежной ведомости. Контракт шведского хоккеиста с кэпхитом 7 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона.

Клингберг набрал 24 (8+16) очка при полезности «минус 28» в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.