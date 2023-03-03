Джон Клингберг и Сундквист перешли в «Миннесоту». «Детройт» получил драфт-пик, «Анахайм» – драфт-пик, Шустра и права на Никиту Нестеренко

Теги переходы Детройт Миннесота Анахайм НХЛ Джон Клингберг Андрей Шустр Оскар Сундквист Хоккей

«Миннесота» приобрела двух хоккеистов.

«Уайлд» выменяли нападающего Оскара Сундквиста у «Детройта», отдав взамен выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

28-летний шведский хоккеист набрал 21 (7+14) балл за результативность в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 14:16.

Также «Миннесота» договорилась с «Анахаймом» о переходе защитника Джона Клингберга.

В качестве компенсации «Дакс» получили выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025, защитника Андрея Шустра и права на 21-летнего нападающего Никиту Нестеренко, которого «Уайлд» выбрали в 6-м раунде драфта НХЛ-2019 под общим 172-м номером.

Кроме этого, «Анахайм» удержит 50 процентов зарплаты Клингберга в своей платежной ведомости. Контракт шведского хоккеиста с кэпхитом 7 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона.

Клингберг набрал 24 (8+16) очка при полезности «минус 28» в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

4 комментария

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Kirill HG
Интересный факт (или совпадение)
Заметили, что Миннесота за последние дни взяла сразу 4 шведов? Уайлд переезжают в Стокгольм?

Клингберг, Сундквист, Юханссон и Нюквист 🤔
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Stas_M
Ответ Stanislav Orlov
ну во второй раунд выйти смогут... а так Кирилл хоть чуток порадуется...
Думаешь пройдут Даллас или Колорадо?
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Serge Vendino
Для Соты хорошая сделка. Явно не хватает креативных защей. В большинстве играет новичок Аддисон
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Stanislav Orlov
ну во второй раунд выйти смогут... а так Кирилл хоть чуток порадуется...
+1
0
+1
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