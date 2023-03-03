Обе-Кюбель продлил контракт с «Вашингтоном» на год и 1,225 млн долларов

Теги Вашингтон НХЛ Николя Обе-Кюбель Хоккей

Николя Обе-Кюбель подписал новый контракт с «Вашингтоном».

26-летний нападающий продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год и 1,225 миллиона долларов.

Договор вступит в силу в следующем сезоне. В этом сезоне кэпхит игрока составляет миллион долларов.

Канадец присоединился к «Вашингтону» по ходу нынешнего сезона после того, как форварда забрали с драфта отказов «Торонто».

В составе «Кэпиталс» Обе-Кюбель провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отметился 8 (2+6) очков при полезности «плюс 4». Среднее игровое время – 11:22.

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3 комментария

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ansat
Любимый игрок сыновей Овечкина. Без вариантов)
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raspisanie77
Ответ Direct free kick
Вашингтон продлевает бастов (Милано) и АХЛовцев типо этого персонажа. Нелепо
Он подходил Колорадо и подходит Кэпс, Торонто сложно угодить. Игрок для 4 тройки очень хороший.
0
0
0
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Direct free kick
Вашингтон продлевает бастов (Милано) и АХЛовцев типо этого персонажа. Нелепо
0
-2
-2
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