Обе-Кюбель продлил контракт с «Вашингтоном» на год и 1,225 млн долларов

Николя Обе-Кюбель подписал новый контракт с « ».

26-летний нападающий продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год и 1,225 миллиона долларов.

Договор вступит в силу в следующем сезоне. В этом сезоне кэпхит игрока составляет миллион долларов.

Канадец присоединился к «Вашингтону» по ходу нынешнего сезона после того, как форварда забрали с драфта отказов «Торонто».

В составе «Кэпиталс» Обе-Кюбель провел 30 матчей в регулярном чемпионате и отметился 8 (2+6) очков при полезности «плюс 4». Среднее игровое время – 11:22.