Александров сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе» и стал 3-й звездой. У него 3+4 в 22 играх

сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе» и стал 3-й звездой.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с « » (6:3).

На счету 22-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 22 играх сезона.

Сегодня Александров (14:23, 0:36 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема и выиграл 25% вбрасываний (2 из 8).