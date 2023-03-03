Александров сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе» и стал 3-й звездой. У него 3+4 в 22 играх

Теги Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Никита Александров Хоккей

Никита Александров сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе» и стал 3-й звездой.

Форвард «Сент-Луиса» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:3). 

На счету 22-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 22 играх сезона. 

Сегодня Александров (14:23, 0:36 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема и выиграл 25% вбрасываний (2 из 8). 

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