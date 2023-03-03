Кэйн не набрал очков в первом матче за «Рейнджерс»: 4 броска, 2 потери и «минус 2» за 19:36 против «Оттавы»

не набрал очков в дебютном матче за « ».

34-летний форвард, на днях выменянный клубом из Нью-Йорка у «Чикаго», сыграл против «Оттавы» (3:5) в регулярном чемпионате .

Кэйн (19:36, 5:58 – в большинстве, «минус 2») выходил на лед в звене с Винсентом Трочеком и Артемием Панариным.

Он нанес 4 броска в створ и допустил 2 потери шайбы.

«Просто передай, что я люблю его». Кэйн наконец-то реализовал мечту о связке с Панариным