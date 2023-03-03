Кэйн не набрал очков в первом матче за «Рейнджерс»: 4 броска, 2 потери и «минус 2» за 19:36 против «Оттавы»

Теги Рейнджерс Оттава НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн не набрал очков в дебютном матче за «Рейнджерс». 

34-летний форвард, на днях выменянный клубом из Нью-Йорка у «Чикаго», сыграл против «Оттавы» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Кэйн (19:36, 5:58 – в большинстве, «минус 2») выходил на лед в звене с Винсентом Трочеком и Артемием Панариным.

Он нанес 4 броска в створ и допустил 2 потери шайбы. 

«Просто передай, что я люблю его». Кэйн наконец-то реализовал мечту о связке с Панариным

6 комментариев

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Алексей Зуев
Умный жеребец никогда с места не рвет
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Homyakus
Ответ Serge Vendino
Несмотря на отсутствие очков, связка с Панариным уже очень симпатично выглядила. Несколько моментов они организовали, голы - вопрос времени.
Я уверен, что все пойдет. Финтили они неплохо, только реализация пока хромает
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Константин Константинов
Ответ Serge Vendino
Несмотря на отсутствие очков, связка с Панариным уже очень симпатично выглядила. Несколько моментов они организовали, голы - вопрос времени.
Верно ! Всё наладиться , нужно чуть адаптироваться
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lyublyu Costornaya
ну и зачем брали это полено?
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Антиполитпроект
Опять хлебу этот балласт придется прокачивать
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Serge Vendino
Несмотря на отсутствие очков, связка с Панариным уже очень симпатично выглядила. Несколько моментов они организовали, голы - вопрос времени.
+6
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