Кэйн не набрал очков в первом матче за «Рейнджерс»: 4 броска, 2 потери и «минус 2» за 19:36 против «Оттавы»
Патрик Кэйн не набрал очков в дебютном матче за «Рейнджерс».
34-летний форвард, на днях выменянный клубом из Нью-Йорка у «Чикаго», сыграл против «Оттавы» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Кэйн (19:36, 5:58 – в большинстве, «минус 2») выходил на лед в звене с Винсентом Трочеком и Артемием Панариным.
Он нанес 4 броска в створ и допустил 2 потери шайбы.
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