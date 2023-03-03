«Бостон» одержал 9-ю победу подряд и набрал 100 очков быстрее всех в истории НХЛ – за 61 матч

Теги Монреаль Бостон Тампа-Бэй НХЛ рекорды Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» набрал 100 очков быстрее всех в истории НХЛ – за 61 матч.

Сегодня «Брюинс» разгромили «Баффало» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, одержав 9-ю победу подряд. 

Команда под руководством Джима Монтгомери идет на первом месте в общей таблице лиги, набрав 101 очко в 61 матче. 

«Бостон» достиг отметки 100 очков за сезон быстрее всех команд в истории НХЛ. «Брюинс» побили рекорд, который был установлен ими же в сезоне-1971/72 (62 игры) и дважды повторен – «Монреалем» (1977/78, 62 игры) и «Тампой» (2018/19, 62 игры). 

Отметим, что «Бостон» выиграл Кубок Стэнли в 1972 году, «Монреаль» – в 1978-м. «Тампа» в рекордном сезоне вылетела в первом раунде. 

11 комментариев

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dosatuy
Бостон молодцы. Честно неожиданно. Грустно за того же Маршанда, хоть и мной не любимого, сколько он лямов 6 получает, смехота для его уровня. Орёл встрепенулся набирает очки.
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al77
У Бостона случился хороший менежмент и согласие игроков.
Да у Пасты 11 мультов, но со следующего года, в этом все получают менее чем 6.5
Бержерон, капитан вообще заключил контракт на 2.5 мульта. выделяется контрактом Макэвой, но то что остальные на скромных были позволило собрать сильную команду, ну и плюс Орлов на усиление.
смотрим - первый раунд у них будет простой, а потом заруба начнется.
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JPM
Ответ Юрий Соколов
Все за то, что чашку возьмут после долгого перерыва, мощно идут
не такой уж и долгий, всего 12 лет)
+1
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+1
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Filimon4ik
Ответ sk0208827
Вот будет прикол если в плей-офф Бостон повторит результат Тампы 2018/2019)))
Или будет рекорд на все времена, когда возьмут КС.
+3
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+3
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Saint Jimmy
Let’s Go Bruins!!!
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Юрий Соколов
Все за то, что чашку возьмут после долгого перерыва, мощно идут
+2
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АРХАТ
Ну если прёт у команды, чего не ставить рекорды-то)
+1
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Рокко Сиффредди
Бостон на классе
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Павел Зарубин
Обидно будет если проиграют в плей-офф, как Тампа.
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-1
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sk0208827
Вот будет прикол если в плей-офф Бостон повторит результат Тампы 2018/2019)))
+3
-1
+2
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Фёдор Кузнецов
Как же шикарен Орлов
+6
0
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