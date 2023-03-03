«Бостон» одержал 9-ю победу подряд и набрал 100 очков быстрее всех в истории НХЛ – за 61 матч

«Бостон» набрал 100 очков быстрее всех в истории – за 61 матч.

Сегодня «Брюинс» разгромили «Баффало» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, одержав 9-ю победу подряд.

Команда под руководством идет на первом месте в общей таблице лиги, набрав 101 очко в 61 матче.

« » достиг отметки 100 очков за сезон быстрее всех команд в истории НХЛ. «Брюинс» побили рекорд, который был установлен ими же в сезоне-1971/72 (62 игры) и дважды повторен – « » (1977/78, 62 игры) и « » (2018/19, 62 игры).

Отметим, что «Бостон» выиграл Кубок Стэнли в 1972 году, «Монреаль» – в 1978-м. «Тампа» в рекордном сезоне вылетела в первом раунде.