«Бостон» одержал 9-ю победу подряд и набрал 100 очков быстрее всех в истории НХЛ – за 61 матч
«Бостон» набрал 100 очков быстрее всех в истории НХЛ – за 61 матч.
Сегодня «Брюинс» разгромили «Баффало» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, одержав 9-ю победу подряд.
Команда под руководством Джима Монтгомери идет на первом месте в общей таблице лиги, набрав 101 очко в 61 матче.
«Бостон» достиг отметки 100 очков за сезон быстрее всех команд в истории НХЛ. «Брюинс» побили рекорд, который был установлен ими же в сезоне-1971/72 (62 игры) и дважды повторен – «Монреалем» (1977/78, 62 игры) и «Тампой» (2018/19, 62 игры).
Отметим, что «Бостон» выиграл Кубок Стэнли в 1972 году, «Монреаль» – в 1978-м. «Тампа» в рекордном сезоне вылетела в первом раунде.
Да у Пасты 11 мультов, но со следующего года, в этом все получают менее чем 6.5
Бержерон, капитан вообще заключил контракт на 2.5 мульта. выделяется контрактом Макэвой, но то что остальные на скромных были позволило собрать сильную команду, ну и плюс Орлов на усиление.
смотрим - первый раунд у них будет простой, а потом заруба начнется.