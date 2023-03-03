Федоров о 5:2 с «Северсталью»: «Рад, что Абрамов сделал дубль. У него была серьезная операция»

прокомментировал победу ЦСКА над «Северсталью» (5:2).

Команды провели первый матч в стартовом раунде Кубка Гагарина.

«Удалось после трех дней подготовки выйти на тот уровень игры, который помог нам забить важные голы. Хотя пропустить первыми — не дело.

Во втором периоде теряли своих нападающих, нас отрезали одним пасом. Подсказали ребятам, что два крайних играют против двух защитников соперника. Это важно. Центральные грамотно сыграли, вовремя забили. Большинство оставляет желать лучшего. А так – с первым шагом, с первой победой команду и наших болельщиков.

Рад за , что он смог сделать дубль. После того как врачи поковырялись определенными острыми предметами в твоем теле… У него была серьезная операция, серьезное восстановление. То время, что он пропустил, наложило определенный отпечаток. Это тоже опыт, у него не было травм, из-за которых он долго не выходил на лед.

Я всегда говорю парням из третьего и четвертого звеньев, что они должны постоянно работать, чтобы быть в ритме игры. Виталий сегодня сделал огромный шаг, показав настойчивость и забив два гола. Дай бог, продолжит в том же духе», – сказал главный тренер .