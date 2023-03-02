«Детройт» обменял Бертуцци в «Бостон» на выборы в 1-м и 4-м раундах драфта. «Ред Уингс» удержали 50% зарплаты игрока

перешел в « » из « ».

«Ред Уингс» обменяли 28-летнего нападающего в «Брюинс» и получили взамен два драфт-пика – защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024 и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Также «Детройт» удержал 50 процентов зарплаты хоккеиста в своей платежной ведомости.

Канадец набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «минус 12» в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Действующее соглашение Бертуцци с зарплатой 4,75 миллиона долларов рассчитано до конца нынешнего сезона.

Форвард выступал за «Детройт» с сезона-2016/17.