«Детройт» обменял Бертуцци в «Бостон» на выборы в 1-м и 4-м раундах драфта. «Ред Уингс» удержали 50% зарплаты игрока
Тайлер Бертуцци перешел в «Бостон» из «Детройта».
«Ред Уингс» обменяли 28-летнего нападающего в «Брюинс» и получили взамен два драфт-пика – защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024 и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.
Также «Детройт» удержал 50 процентов зарплаты хоккеиста в своей платежной ведомости.
Канадец набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «минус 12» в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Действующее соглашение Бертуцци с зарплатой 4,75 миллиона долларов рассчитано до конца нынешнего сезона.
Форвард выступал за «Детройт» с сезона-2016/17.
Просто огненные дни
Бозер
Доми
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Парейко
Если только место в таблице, так себе аргументы на эту тему. Финалист не известен, но пытаться сравнивать совершенно разные команды по месту в таблице, не очень аналитика так то.
Команда с Востока, дошедшая до финала, будет максимально вымотана.