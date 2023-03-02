«Детройт» обменял Бертуцци в «Бостон» на выборы в 1-м и 4-м раундах драфта. «Ред Уингс» удержали 50% зарплаты игрока

Теги переходы Бостон Детройт НХЛ Тайлер Бертуцци Хоккей

Тайлер Бертуцци перешел в «Бостон» из «Детройта».

«Ред Уингс» обменяли 28-летнего нападающего в «Брюинс» и получили взамен два драфт-пика – защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024 и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Также «Детройт» удержал 50 процентов зарплаты хоккеиста в своей платежной ведомости.

Канадец набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «минус 12» в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Действующее соглашение Бертуцци с зарплатой 4,75 миллиона долларов рассчитано до конца нынешнего сезона.

Форвард выступал за «Детройт» с сезона-2016/17.

35 комментариев

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Павел Зарубин
Все упаковываются перед плей-офф только на востоке. На западе что-то не видно, чтоб команды шли ва-банк.
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dudkinrs82
Что происходит?
Просто огненные дни
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ madr01
За сутки до дедлайна почти выбора на рынке не осталось. Бозер Доми Клинберг Парейко
Если Парайко и правда торгуется,то за него будет битва.
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HockeyArchive
Тем обиднее будет проиграть в первом раунде из-за двух неопытных вратарей...
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madr01
За сутки до дедлайна почти выбора на рынке не осталось.
Бозер
Доми
Клинберг
Парейко
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Arctic_Baron
Ответ dvs-66
Ага. Не пойму че его Стиви переподписал. Ну видимо нужен был типа Дядька, свой , Мичиганский. Но контракт всего на 5 лет, не длинный. Поэтому пойдет. Видимо решили сливать еще пару лет.
Дык какой он дядька. Ни харизмы, ни элитных навыков. Только что бегает быстро. Ну образ правильный. Ну штош теперь, имеем, что имеем. Мож зацепим кого. Широ и Фаббри бы слить, конечно.
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Вадим Костенко
Из ребилда в ребилд
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Al Soro
стиви,не чуди
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Великий Кукурузо
хорошо медведь жирок нагоняет перед пловом😬
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dvs-66
Ответ Arctic_Baron
Да. Так то всё ж верно. Больше бы никто уже не дал ничего, дотянули до поздна опять. Надо было и Ларкина слить тогда уж.
Ага. Не пойму че его Стиви переподписал. Ну видимо нужен был типа Дядька, свой , Мичиганский. Но контракт всего на 5 лет, не длинный. Поэтому пойдет. Видимо решили сливать еще пару лет.
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Arctic_Baron
Ответ dvs-66
Понимаю твой траур)) но ничего не поделаешь )
Да. Так то всё ж верно. Больше бы никто уже не дал ничего, дотянули до поздна опять. Надо было и Ларкина слить тогда уж.
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dvs-66
Ответ SD_RM_VC
А третий пик откуда взялся?
Я немного затупил. Думал первый пик 23. ) но ничего страшного )
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dvs-66
Ответ Arctic_Baron
Ничего он не обошёлся. Защищённый пик 24 года. Стива развели. Опять. Третий раз за два дня.
Понимаю твой траур)) но ничего не поделаешь )
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Nastra
И продлили Пасту 8*11,25
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BuzzShark
Ответ PatologoanatoM
Флорида в прошлом году тоже упаковалась знатно, но итог известен) исторически кубок не любит победителей регулярки)
А какая связь между упакованной Флоридой не играющей в защите и Бостоном который брал свое и до недавних обменов, и до возвращения Маршана в строй?
Если только место в таблице, так себе аргументы на эту тему. Финалист не известен, но пытаться сравнивать совершенно разные команды по месту в таблице, не очень аналитика так то.
+6
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+6
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Александр Ковалёвский
Ответ PatologoanatoM
Мишки знатно упаковались , топ-9 просто убийственное, в какой ещё команде Холл и Бертуции были бы в 3ьеи звене , Ай да плей офф будет на востоке, чума
Да уж, ещё каких-то пять лет назад Холл был элитным игроком в Девилз и забирал Харт…
+1
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SD_RM_VC
Ответ dvs-66
Норм. 3 пика в первом раунде довольно сильного драфта. Спасибо за все Тайлер. Это была славная охота.
А третий пик откуда взялся?
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Savini
Ответ *MVP*
полный олл-ин от Бостона. в следующие 3 года всего 3 драфт-пика в первых 3 раундах, первый - в 2025 и третий - в 2023 и 2025.
С учетом того как Бостон драфтует, то потеря так себе. Последним нормальным выбором был Макэвой, в 16 году, затем пустота
+10
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+10
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37old
Гонка вооружений продолжается.
Команда с Востока, дошедшая до финала, будет максимально вымотана.
+8
0
+8
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dvs-66
Норм. 3 пика в первом раунде довольно сильного драфта. Спасибо за все Тайлер. Это была славная охота.
+2
0
+2
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Arctic_Baron
Ответ Белый офицер
И что ? Перейдет в другой актив. Может в первый пик 25 года. Не известно даже какие там условия защиты. За игрока который набрал 14 очков и который летом уходил бы - это нормально.
И толку с пика 25 года сейчас? Потеряли два нужных игрока за очень сомнительные перспективы и дали центру второго звена почти 9 млн в год на 8 лет.
+1
-1
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гилберт
В своё время Тодд Бертуцци забивал за Детройт только красивые голы.
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sk0208827
Хэкстоллу стоит поучиться обменам.
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Белый офицер
Ответ Александр Морозов
Превысили потолок, кого уберут в итоге?
Майка Райлли наверное.
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Белый офицер
Ответ Arctic_Baron
Ничего он не обошёлся. Защищённый пик 24 года. Стива развели. Опять. Третий раз за два дня.
И что ? Перейдет в другой актив. Может в первый пик 25 года. Не известно даже какие там условия защиты. За игрока который набрал 14 очков и который летом уходил бы - это нормально.
+1
0
+1
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