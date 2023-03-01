Беттмэн о том, что игроков отправляют в запас перед дедлайном: «Еще не видели этого в таких масштабах. Мы должны решить, проблема это или нет»

Теги возможные переходы Коламбус Аризона Гэри Беттмэн НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Владислав Гавриков Джейкоб Чикран Хоккей

Гэри Беттмэн высказался о том, что клубы отправляют игроков в запас перед дедлайном.

«Мы увидели это в таких масштабах, которых раньше не видели. Это то, за чем мы должны следить», – сказал комиссионер НХЛ.

По словам Беттмэна, если лига решит, что это является проблемой, он обсудит ситуацию с профсоюзом игроков НХЛ.

«Но сначала мы должны решить, проблема это или нет. Мы еще не видели этого в таких масштабах, и нам нужно сосредоточиться на том, является ли это уникальным явлением по какой-либо причине в этом году, и является ли это проблемой», – добавил Беттмэн.

Напомним, Владислав Гавриков из-за ситуации с обменом не играет с 12 февраля, Джейкоб Чикран – с 11 февраля. «Коламбус» и «Аризона» заявили об этом официально. 

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4 комментария

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Амфитрион
Даже если проблема, то как её решать? Запретить отправлять игроков в запас, нереально, клуб может выдать формулировку - по игровым причинам.
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marakesh
Ответ FinishedBreakfast
По идее профсоюз должен поднимать тему. Человек сидит в запасе, теряет форму, не набирает очки (а это бонусы). Снимать игрока по ходу периода тоже какой-то бред конечно, но и 7 матчей сидеть без хоккея как Гавриков зачем надо?
Бред не бред, бизнес есть бизнес!!!
+1
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+1
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Pitts
Ответ FinishedBreakfast
По идее профсоюз должен поднимать тему. Человек сидит в запасе, теряет форму, не набирает очки (а это бонусы). Снимать игрока по ходу периода тоже какой-то бред конечно, но и 7 матчей сидеть без хоккея как Гавриков зачем надо?
При этом мы МакГинна выставили на Драфт отказов, а он в течение этих суток сыграл и даже пас отдал. Первое очко за дохуана матчей, собссна, за отсутствие которых его и выставили на вэйвер :) Нелогично как-то совсем.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FinishedBreakfast
По идее профсоюз должен поднимать тему. Человек сидит в запасе, теряет форму, не набирает очки (а это бонусы). Снимать игрока по ходу периода тоже какой-то бред конечно, но и 7 матчей сидеть без хоккея как Гавриков зачем надо?
+7
0
+7
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