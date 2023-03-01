Беттмэн о том, что игроков отправляют в запас перед дедлайном: «Еще не видели этого в таких масштабах. Мы должны решить, проблема это или нет»

высказался о том, что клубы отправляют игроков в запас перед дедлайном.

«Мы увидели это в таких масштабах, которых раньше не видели. Это то, за чем мы должны следить», – сказал комиссионер .

По словам Беттмэна, если лига решит, что это является проблемой, он обсудит ситуацию с профсоюзом игроков НХЛ.

«Но сначала мы должны решить, проблема это или нет. Мы еще не видели этого в таких масштабах, и нам нужно сосредоточиться на том, является ли это уникальным явлением по какой-либо причине в этом году, и является ли это проблемой», – добавил Беттмэн.

Напомним, из-за ситуации с обменом не играет с 12 февраля, – с 11 февраля. «Коламбус» и «Аризона» заявили об этом официально.