Гендиректор «Динамо» о бюджете на следующий сезон: «Изменится в сторону роста. Клуб должен занимать ведущие позиции»

Теги КХЛ Динамо Анатолий Харчук Хоккей

Гендиректор московского «Динамо» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

«Мы формируем бюджет. За основу берем действующий бюджет, но понятно, что он будет изменяться в сторону роста. «Динамо» – это тот клуб, который должен занимать ведущие позиции. И как бы мы ни хотели, без достаточного бюджета это очень сложно сделать.

Мы это понимаем и сейчас проводим предварительные переговоры с потенциальными нашими партнерами и спонсорами. Думаю, что у нас получится», – сказал Анатолий Харчук.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий