Гендиректор «Динамо» о бюджете на следующий сезон: «Изменится в сторону роста. Клуб должен занимать ведущие позиции»
Гендиректор московского «Динамо» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.
«Мы формируем бюджет. За основу берем действующий бюджет, но понятно, что он будет изменяться в сторону роста. «Динамо» – это тот клуб, который должен занимать ведущие позиции. И как бы мы ни хотели, без достаточного бюджета это очень сложно сделать.
Мы это понимаем и сейчас проводим предварительные переговоры с потенциальными нашими партнерами и спонсорами. Думаю, что у нас получится», – сказал Анатолий Харчук.
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