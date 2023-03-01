Гендиректор «Динамо» о бюджете на следующий сезон: «Изменится в сторону роста. Клуб должен занимать ведущие позиции»

Гендиректор московского « » рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

«Мы формируем бюджет. За основу берем действующий бюджет, но понятно, что он будет изменяться в сторону роста. «Динамо» – это тот клуб, который должен занимать ведущие позиции. И как бы мы ни хотели, без достаточного бюджета это очень сложно сделать.

Мы это понимаем и сейчас проводим предварительные переговоры с потенциальными нашими партнерами и спонсорами. Думаю, что у нас получится», – сказал Анатолий Харчук.