Болельщики с 4 утра занимали очередь, чтобы попасть на матчи «Торпедо» в плей-офф. Сайт не выдержал – 65 тысяч человек пытались купить билеты

Теги Торпедо болельщики КХЛ Кубок Гагарина Нагорный дворец спорта профсоюзов Динамо Хоккей

Первые матчи «Торпедо» в плей-офф КХЛ вызвали огромный ажиотаж среди болельщиков.

Чтобы успеть приобрести билеты, у дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде желающие попасть на игры первого раунда против московского «Динамо» начали собираться с четырех утра, об этом пишет НИА «Нижний Новгород».

Продажа билетов стартовала в 10:00. К открытию касс в очереди насчитывалось уже более 200 человек. Чтобы не потерять свою очередь, болельщики самостоятельно организовали запись каждого в тетрадь. Купить можно не более трех билетов в одни руки.

С самого утра 28 февраля сайт нижегородской команды выдавал ошибку и из-за этого людям не удавалось приобрести билеты онлайн.

«Сайт «Торпедо» столкнулся с небывалым ажиотажем со стороны болельщиков. Серверы просто не выдерживают нагрузки.

Работы ведутся, но сложно что-то делать, когда 65 тысяч человек пытаются одновременно купить оставшиеся две тысячи билетов», – сообщили в пресс-службе «Торпедо».

Дворец спорта «Нагорный» вмещает 5 500 тысяч зрителей. Первый матч серии между «Торпедо» и «Динамо» запланирован на 2 марта.

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9 комментариев

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Дмитрий Клим
Так на сайте еще давно закрыли регистрацию в билетную систему.
Нельзя просто так зайти в январе и купить билеты онлайн на Торпедо))
Граждане! Покупайте абонементы)))
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Олег
Ответ Dundee
По хх на динамиков. Тут о другом речь
И дворец новый не помешает.
0
0
0
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Dundee
Ответ Олег
Ожидание понятно все надеются што ТорпедО Даст бой динамиками.
По хх на динамиков. Тут о другом речь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег
Ожидание понятно все надеются што ТорпедО
Даст бой динамиками.
+1
0
+1
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Кеша
Ответ Dundee
На 12,5 к строят уже. Лучше бы на 20.но это лучше, чем на 5,5 к
Хорошо , что 12,5 . Хотя вам и этого мало . Тем ни менее здорово . Дай бог . Приеду , на открытие , дай бог .
0
0
0
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Dundee
Ответ Кеша
Вам арена нужна на 15 тысяч мест с таким ажиотажем . И этого будет маловато .
На 12,5 к строят уже. Лучше бы на 20.но это лучше, чем на 5,5 к
+4
0
+4
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Кеша
Ответ Dundee
Скорее бы, новую арену построили
Вам арена нужна на 15 тысяч мест с таким ажиотажем . И этого будет маловато .
+3
0
+3
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Кеша
Чем и славится Нижний. Хоккей в городе спорт номер 1 . Представляю , как будут гнать болельщики своих вперед . Надеюсь Динамо даст бой ! С нетерпением жду рубку !
+1
0
+1
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Dundee
Скорее бы, новую арену построили
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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