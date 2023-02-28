Болельщики с 4 утра занимали очередь, чтобы попасть на матчи «Торпедо» в плей-офф. Сайт не выдержал – 65 тысяч человек пытались купить билеты
Первые матчи «Торпедо» в плей-офф КХЛ вызвали огромный ажиотаж среди болельщиков.
Чтобы успеть приобрести билеты, у дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде желающие попасть на игры первого раунда против московского «Динамо» начали собираться с четырех утра, об этом пишет НИА «Нижний Новгород».
Продажа билетов стартовала в 10:00. К открытию касс в очереди насчитывалось уже более 200 человек. Чтобы не потерять свою очередь, болельщики самостоятельно организовали запись каждого в тетрадь. Купить можно не более трех билетов в одни руки.
С самого утра 28 февраля сайт нижегородской команды выдавал ошибку и из-за этого людям не удавалось приобрести билеты онлайн.
«Сайт «Торпедо» столкнулся с небывалым ажиотажем со стороны болельщиков. Серверы просто не выдерживают нагрузки.
Работы ведутся, но сложно что-то делать, когда 65 тысяч человек пытаются одновременно купить оставшиеся две тысячи билетов», – сообщили в пресс-службе «Торпедо».
Дворец спорта «Нагорный» вмещает 5 500 тысяч зрителей. Первый матч серии между «Торпедо» и «Динамо» запланирован на 2 марта.
Нельзя просто так зайти в январе и купить билеты онлайн на Торпедо))
Граждане! Покупайте абонементы)))
Даст бой динамиками.