Нарастает активность по возможному обмену Парайко из «Сент-Луиса». Из «Блюз» уже ушли Тарасенко, О′Райлли и Барбашев

Увеличилась вероятность ухода из « ».

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что вокруг фигуры 29-летнего защитника стало больше слухов в связи с его возможном уходом из команды.

В договоре Парайко прописан запрет на обмен.

Действующий контракт хоккеиста с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2029/30.

Парайко набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «минус 21» в 56 матчах текущего регулярного чемпионата .

Добавим, что в преддверии дедлайна «Сент-Луис» уже обменял нескольких хоккеистов, которые, в частности, помогли команде выиграть Кубок Стэнли в 2019 году – это , Райан О′Райлли и .