Нарастает активность по возможному обмену Парайко из «Сент-Луиса». Из «Блюз» уже ушли Тарасенко, О′Райлли и Барбашев

Теги возможные переходы Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Райан О′Райлли Иван Барбашев Колтон Парайко Хоккей

Увеличилась вероятность ухода Колтона Парайко из «Сент-Луиса».

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что вокруг фигуры 29-летнего защитника стало больше слухов в связи с его возможном уходом из команды.

В договоре Парайко прописан запрет на обмен.

Действующий контракт хоккеиста с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2029/30.

Парайко набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «минус 21» в 56 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Добавим, что в преддверии дедлайна «Сент-Луис» уже обменял нескольких хоккеистов, которые, в частности, помогли команде выиграть Кубок Стэнли в 2019 году – это Владимир Тарасенко, Райан О′Райлли и Иван Барбашев.

10 комментариев

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Конифеев
Последний горячий пирожок остался, берите.
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j_jms
Ответ shibzik
Его к синим рубашкам плюсом к Кейну и всё,долгожданная чашка
Еще одного Кравцова скинуть? Так что без чашки, со стаканом.
0
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anapa 2013
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Cгорел сарай, гори и хата.
Осталось тренера на Ротенберга поменять. Хуже уже не будет.
+6
0
+6
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mitos
Если только на пики в первом раунде драфта 2023)
+1
0
+1
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Николай Васильков
Даг развлекается как может.
+1
0
+1
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shibzik
Его к синим рубашкам плюсом к Кейну и всё,долгожданная чашка
0
-2
-2
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кракадил
Луис в подвал пошёл. Надолго, походу
+7
0
+7
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dzenga 1
Это уже точно лишнее
+9
0
+9
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al77
Офигенно... осталось только Бучневича скинуть и можно на основе кучи пиков пытаться строить новую команду...

а меньше года назад не травмируй Кадри Беннингтона и далеко не факт что Колорадо бы прошло Блюзменов.
а к лету от старых добрых блюзменов почти никого и не останется, только память о кубке.
+18
-4
+14
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Хей-Хо, а ну пошли!
Cгорел сарай, гори и хата.
+27
0
+27
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