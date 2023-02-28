Нарастает активность по возможному обмену Парайко из «Сент-Луиса». Из «Блюз» уже ушли Тарасенко, О′Райлли и Барбашев
Увеличилась вероятность ухода Колтона Парайко из «Сент-Луиса».
Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что вокруг фигуры 29-летнего защитника стало больше слухов в связи с его возможном уходом из команды.
В договоре Парайко прописан запрет на обмен.
Действующий контракт хоккеиста с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2029/30.
Парайко набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «минус 21» в 56 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Добавим, что в преддверии дедлайна «Сент-Луис» уже обменял нескольких хоккеистов, которые, в частности, помогли команде выиграть Кубок Стэнли в 2019 году – это Владимир Тарасенко, Райан О′Райлли и Иван Барбашев.
а меньше года назад не травмируй Кадри Беннингтона и далеко не факт что Колорадо бы прошло Блюзменов.
а к лету от старых добрых блюзменов почти никого и не останется, только память о кубке.