Козлов об обмене Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе»: «Могу принести ему свою кепку «Шаркс»
Виктор Козлов пошутил насчет обмена Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе».
21-летний защитник «Салавата» стал частью компенсации за переход форварда Тимо Майера в «Нью-Джерси».
«Жизнь хоккеиста такая, что сегодня ты играешь за одну команду, завтра – уже за другую.
Если поддержать Шакира, то могу принести ему свою кепку «Сан-Хосе». Но я думаю, что он профессионал, так что все будет нормально», – сказал главный тренер уфимцев.
Козлов выступал за «Шаркс» с 1995 по 1997 годы.
1 комментарий