Козлов об обмене Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе»: «Могу принести ему свою кепку «Шаркс»

пошутил насчет обмена в «Сан-Хосе».

21-летний защитник « » стал частью компенсации за переход форварда Тимо Майера в «Нью-Джерси».

«Жизнь хоккеиста такая, что сегодня ты играешь за одну команду, завтра – уже за другую.

Если поддержать Шакира, то могу принести ему свою кепку « ». Но я думаю, что он профессионал, так что все будет нормально», – сказал главный тренер уфимцев.

Козлов выступал за «Шаркс» с 1995 по 1997 годы.