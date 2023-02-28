Козлов об обмене Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе»: «Могу принести ему свою кепку «Шаркс»

Теги Салават Юлаев Сан-Хосе Виктор Козлов КХЛ Спорт-Экспресс Шакир Мухамадуллин Хоккей

Виктор Козлов пошутил насчет обмена Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе». 

21-летний защитник «Салавата» стал частью компенсации за переход форварда Тимо Майера в «Нью-Джерси». 

«Жизнь хоккеиста такая, что сегодня ты играешь за одну команду, завтра – уже за другую.

Если поддержать Шакира, то могу принести ему свою кепку «Сан-Хосе». Но я думаю, что он профессионал, так что все будет нормально», – сказал главный тренер уфимцев. 

Козлов выступал за «Шаркс» с 1995 по 1997 годы. 

1 комментарий

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Венер Кучербаев
теперь-то, в кепке Козлова, Шакир станет новым Карлсоном для акул :-)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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