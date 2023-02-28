«Детройт» готов обменять Бертуцци на выбор в 1-м раунде драфта и довесок (Даррен Дрегер)
«Детройт» готов обменять Тайлера Бертуцци на выбор в 1-м раунде драфта и довесок.
Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
В текущем сезоне 28-летний форвард из-за травм провел только 28 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 14».
Срок действия его контракта с кэпхитом 4,75 миллиона долларов истекает летом. Игрок может стать неограниченно свободным агентом.
Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.
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