«Детройт» готов обменять Бертуцци на выбор в 1-м раунде драфта и довесок (Даррен Дрегер)

« » готов обменять на выбор в 1-м раунде драфта и довесок.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В текущем сезоне 28-летний форвард из-за травм провел только 28 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 14».

Срок действия его контракта с кэпхитом 4,75 миллиона долларов истекает летом. Игрок может стать неограниченно свободным агентом.

Дедлайн в намечен на 3 марта.