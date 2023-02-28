«Детройт» готов обменять Бертуцци на выбор в 1-м раунде драфта и довесок (Даррен Дрегер)

Теги возможные переходы Детройт НХЛ драфт НХЛ Тайлер Бертуцци Хоккей

«Детройт» готов обменять Тайлера Бертуцци на выбор в 1-м раунде драфта и довесок.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

В текущем сезоне 28-летний форвард из-за травм провел только 28 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 14». 

Срок действия его контракта с кэпхитом 4,75 миллиона долларов истекает летом. Игрок может стать неограниченно свободным агентом. 

Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта. 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
Первый раунд драфта (даже без довеска) за травмата с истекающим контрактом, а у Айзермана неплохое чувство юмора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RED_WINGS
Племяш игрок хороший, но я то же за обмен, не вижу смысла платить деньги игроку лазарета...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Serge Vendino
Айзерман: I want 1st round pick and dovesok
Неплохо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
В принципе довольно ценный актив, но вопрос в весе довеска.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Айзерман: I want 1st round pick and dovesok
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий