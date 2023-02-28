Губернатор Кузбасса о возвращении «Кузни» в КХЛ: «Как только команда займет первое место в ВХЛ, тогда будем говорить»

Губернатор Кемеровской области назвал условие возвращения новокузнецкого « » в КХЛ.

– Новокузнецкий «Металлург» является одним из лидеров (Всероссийской хоккейной лиги). Не пора ли этому клубу вернуться в элиту российского хоккея – в ? Что скажете о перспективах возвращения?

– Мы создаем инфраструктуру для хоккея с шайбой в Новокузнецке, где очень сильны традиции этого вида спорта. У нас есть многофункциональный ледовый дворец «Кузнецкий лед», который оборудован по последнему слову техники. В начале февраля была открыта после реконструкции «Арена кузнецких металлургов». Это объект, на котором могут проводиться матчи не только Континентальной хоккейной лиги, но и турниров самого высокого уровня, включая чемпионаты мира.

Во время открытия арены мы подписали соглашение с о создании в Новокузнецке «Хоккейной академии Вячеслава Фетисова», которая должна начать работу уже в этом году. Нами достигнута договоренность с Промсвязьбанком о строительстве в Новокузнецке еще двух крытых ледовых комплексов, а за счет бюджета мы отремонтируем два существующих круглогодичных ледовых объекта. Все это вкупе с имеющимся профессиональным тренерским коллективом создает большие возможности для развития.

Если говорить про возвращение в КХЛ, то все зависит от нашей команды. Как только она займет первое место в ВХЛ, тогда будем говорить о КХЛ, – сказал Сергей Цивилев.