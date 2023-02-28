Губернатор Кузбасса о возвращении «Кузни» в КХЛ: «Как только команда займет первое место в ВХЛ, тогда будем говорить»

Теги Металлург Нк Вячеслав Фетисов КХЛ Дворец спорта (Новокузнецк) ВХЛ Кубок Петрова ТАСС Хоккей

Губернатор Кемеровской области назвал условие возвращения новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ.

– Новокузнецкий «Металлург» является одним из лидеров ВХЛ (Всероссийской хоккейной лиги). Не пора ли этому клубу вернуться в элиту российского хоккея – в КХЛ?  Что скажете о перспективах возвращения?

– Мы создаем инфраструктуру для хоккея с шайбой в Новокузнецке, где очень сильны традиции этого вида спорта. У нас есть многофункциональный ледовый дворец «Кузнецкий лед», который оборудован по последнему слову техники. В начале февраля была открыта после реконструкции «Арена кузнецких металлургов». Это объект, на котором могут проводиться матчи не только Континентальной хоккейной лиги, но и турниров самого высокого уровня, включая чемпионаты мира.

Во время открытия арены мы подписали соглашение с Вячеславом Фетисовым о создании в Новокузнецке «Хоккейной академии Вячеслава Фетисова», которая должна начать работу уже в этом году. Нами достигнута договоренность с Промсвязьбанком о строительстве в Новокузнецке еще двух крытых ледовых комплексов, а за счет бюджета мы отремонтируем два существующих круглогодичных ледовых объекта. Все это вкупе с имеющимся профессиональным тренерским коллективом создает большие возможности для развития.

Если говорить про возвращение в КХЛ, то все зависит от нашей команды. Как только она займет первое место в ВХЛ, тогда будем говорить о КХЛ, – сказал Сергей Цивилев. 

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4 комментария

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Максим Катебо
Никогда не понимал как результаты в вышке могут компилироваться с условным выходом в лигу выше статусом. Здесь же нет прямого перехода, исходя из спортивного результата. В чем тогда логика? Ну выиграет у тебя команда ВХЛ, что это даст для участия в КХЛ? Там будут на 80-90% абсолютно другие игроки, которые не были причастны к завоеванию трофея в вышке..
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Михаил Никитов
А пока пусть поиграет в Подмосковье
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Руслан Х
Никто Кузбасс спрашивать не будет.🤷🏻‍♂️
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забанинныйСевер12
Ну для того что бы победить в ВХЛ тоже надо работать, а у вас команда играла финал в гараже, будь тогда домашний стадион и поддержка кто знает, если бы Фетисов не вмешался вы ещё пять лет откат делили, пазорники.
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-3
-1
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