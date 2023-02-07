Губернатор Кузбасса об открытии арены «Кузни»: «Объект соответствует всем регламентам КХЛ. Ребята борются за право войти в число игроков лиги»

Теги Металлург Нк КХЛ ВХЛ Арена-Новокузнецк Политика Хоккей

«Арена Кузнецких металлургов» в Новокузнецке откроется 8 февраля.

Общая площадь арены имени Олега Короленко составляет более 25 тысяч кв. м, вместимость трибун – около 7 тысяч человек. 

«Арена Кузнецких металлургов» – объект, который не только подходит для проведения соревнований высочайшего международного уровня, но и соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги. Это касается и специальной акустики, мультимедийного оснащения, высокого качества ледовой поверхности, требований безопасности.

Также это домашний лед для главной хоккейной команды Кузбасса – клуба «Металлург». Ребята сейчас борются за право войти в число игроков КХЛ», – сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Арена станет одной из основных площадок проведения II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии-2023».

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6 комментариев

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oleg m
Ребята сейчас борются за право сыграть на этой арене, но пока проигрывают «Детям Азии» и отправлены в Чехов. С любительского «Кузнецкого льда» их также выперли ради «Детей Азии».
В КХЛ вместо Новокузнецка опять же дети Азии из Китая и Казахстана.

«Металлург» Нк — Дети Азии 0:3
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Snow Lion
Ответ Александр Невский
Было бы отлично что бы Новокузнецк играл в КХЛ вместо Барыса .
А зачем обязательно "вместо"? Там места мало что ли? У Барыса отличная суперсовременная арена, самобытный клуб, чем мешает?
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Александр Невский
Было бы отлично что бы Новокузнецк играл в КХЛ вместо Барыса .
+3
-4
-1
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Алексей Тарлыков
Заметьте, он сказал что ребята борются за право войти в число игроков КХЛ, а вот про клуб целиком речи не шло.
+4
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+4
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mnb213
Ответ & Co1366
Желаю победы Кузне в ВХЛ и выход в КХЛ с новой хоккейной ареной!
Только победа, ни чего не даст. Без подтверждения мин. бюджета не возьмут
+1
0
+1
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& Co1366
Желаю победы Кузне в ВХЛ и выход в КХЛ с новой хоккейной ареной!
+8
0
+8
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