Губернатор Кузбасса об открытии арены «Кузни»: «Объект соответствует всем регламентам КХЛ. Ребята борются за право войти в число игроков лиги»

«Арена Кузнецких металлургов» в Новокузнецке откроется 8 февраля.

Общая площадь арены имени Олега Короленко составляет более 25 тысяч кв. м, вместимость трибун – около 7 тысяч человек.

«Арена Кузнецких металлургов» – объект, который не только подходит для проведения соревнований высочайшего международного уровня, но и соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги. Это касается и специальной акустики, мультимедийного оснащения, высокого качества ледовой поверхности, требований безопасности.

Также это домашний лед для главной хоккейной команды Кузбасса – клуба « ». Ребята сейчас борются за право войти в число игроков », – сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Арена станет одной из основных площадок проведения II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии-2023».