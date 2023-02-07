Губернатор Кузбасса об открытии арены «Кузни»: «Объект соответствует всем регламентам КХЛ. Ребята борются за право войти в число игроков лиги»
«Арена Кузнецких металлургов» в Новокузнецке откроется 8 февраля.
Общая площадь арены имени Олега Короленко составляет более 25 тысяч кв. м, вместимость трибун – около 7 тысяч человек.
«Арена Кузнецких металлургов» – объект, который не только подходит для проведения соревнований высочайшего международного уровня, но и соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги. Это касается и специальной акустики, мультимедийного оснащения, высокого качества ледовой поверхности, требований безопасности.
Также это домашний лед для главной хоккейной команды Кузбасса – клуба «Металлург». Ребята сейчас борются за право войти в число игроков КХЛ», – сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Арена станет одной из основных площадок проведения II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии-2023».
В КХЛ вместо Новокузнецка опять же дети Азии из Китая и Казахстана.
«Металлург» Нк — Дети Азии 0:3