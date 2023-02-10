Андрей Коваленко о «Кузне»: «Клубу по силам быстро сделать шаг в сторону КХЛ, учитывая поддержку властей и Фетисова»

Теги Металлург Нк Андрей Коваленко Вячеслав Фетисов Сергей Бобровский Дмитрий Орлов КХЛ ВХЛ Арена-Новокузнецк Кирилл Капризов Хоккей

Андрей Коваленко надеется на возвращение Новокузнецка в КХЛ при поддержке Вячеслава Фетисова.

– Что скажете о новой арене «Металлурга»?

– Мы с легендами были под впечатлением. Есть популярное мнение, что легче построить новый стадион, чем отремонтировать старый, но Новокузнецку реставрация точно удалась. Современнейшая арена, мне она напомнила новый стадион в Магниогорске – и вместимостью (7 тысяч зрителей), и организацией пространства, и технологиями.

С улыбками вспоминали о том, как 15-20 лет назад приезжали на старую «Арену» на матчи чемпионата – и жаловались на лед, холод, сквозняки. Это были фирменные «фишки» старого стадиона. Сегодня обо всем этом можно забыть. Поздравляю регион! 

– Что дальше?

– Всех очень порадовало, что наша легенда Вячеслав Фетисов, можно сказать, будет курировать хоккейный Новокузнецк. Большие надежды на его «Академию». Если учесть, что регион богат на хоккейные таланты, то у Новокузнецка – светлое будущее.

– В лице КХЛ?

– Однозначно. Популярность хоккея в городе – огромная, мы с «Легендами» это почувствовали на протяжении всей командировки, было много автографов, разговоров о нашей игре, эмоций. 

Капризов, Орлов, Бобровский, список можно долго продолжать, – только в последние годы Новокузнецк подарил российскому и мировому хоккею звезд во всех линиях. Уверен, что это только начало. 

– Ваш прогноз – когда «Металлург» вернется в КХЛ?

– Учитывая поддержку властей, а также легенд во главе с Фетисовым, уверен, что Новокузнецку по силам быстро сделать шаг в сторону КХЛ. Это будет огромным плюсом для всего нашего клубного хоккея и сборной России, – сказал олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
забанинныйСевер12
Ответ Владислав Шамбазов
хорошая команда, 👍 конечно надо вернуть и Ладу тоже!
По Ладе то уже решено, они уже финансовые гарантии в КХЛ предоставили, в следующем сезоне они в КХЛ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadoniy
С точки зрения спорта, КХЛ сокращать надо команд на 10, а вы всё впихнуть в неё второй чемпионат за последнее место хотите. Видимо, сочи на последнем месте слишком железобетонно, нужно подселить конкурентов.
"Новому" дворцу в Магнитогорске, кстати, 17-й год пошёл.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Шамбазов
хорошая команда, 👍
конечно надо вернуть и Ладу тоже!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Ну посмотрим что будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий