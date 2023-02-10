Андрей Коваленко о «Кузне»: «Клубу по силам быстро сделать шаг в сторону КХЛ, учитывая поддержку властей и Фетисова»

надеется на возвращение Новокузнецка в КХЛ при поддержке .

– Что скажете о новой арене « »?

– Мы с легендами были под впечатлением. Есть популярное мнение, что легче построить новый стадион, чем отремонтировать старый, но Новокузнецку реставрация точно удалась. Современнейшая арена, мне она напомнила новый стадион в Магниогорске – и вместимостью (7 тысяч зрителей), и организацией пространства, и технологиями.

С улыбками вспоминали о том, как 15-20 лет назад приезжали на старую «Арену» на матчи чемпионата – и жаловались на лед, холод, сквозняки. Это были фирменные «фишки» старого стадиона. Сегодня обо всем этом можно забыть. Поздравляю регион!

– Что дальше?

– Всех очень порадовало, что наша легенда Вячеслав Фетисов, можно сказать, будет курировать хоккейный Новокузнецк. Большие надежды на его «Академию». Если учесть, что регион богат на хоккейные таланты, то у Новокузнецка – светлое будущее.

– В лице КХЛ?

– Однозначно. Популярность хоккея в городе – огромная, мы с «Легендами» это почувствовали на протяжении всей командировки, было много автографов, разговоров о нашей игре, эмоций.

Капризов, Орлов, Бобровский, список можно долго продолжать, – только в последние годы Новокузнецк подарил российскому и мировому хоккею звезд во всех линиях. Уверен, что это только начало.

– Ваш прогноз – когда «Металлург» вернется в КХЛ?

– Учитывая поддержку властей, а также легенд во главе с Фетисовым, уверен, что Новокузнецку по силам быстро сделать шаг в сторону . Это будет огромным плюсом для всего нашего клубного хоккея и сборной России, – сказал олимпийский чемпион.