«Коламбус» вывел Чинахова из списка травмированных и отправил в АХЛ. Форвард пропустил 2 месяца
«Коламбус» вывел Егора Чинахова из списка травмированных и отправил в АХЛ.
22-летний нападающий пропустил 2 с лишним месяца из-за растяжения связок голеностопа, полученного в декабре прошлого года.
В 30 матчах текущего сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков. В АХЛ он провел 1 матч в прошлом сезоне и забил 1 гол.
Вместе с Чинаховым в АХЛ отправлен форвард Карсон Мейер, которого тоже вывели из списка травмированных.
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