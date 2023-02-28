«Коламбус» вывел Чинахова из списка травмированных и отправил в АХЛ. Форвард пропустил 2 месяца

Теги травмы Коламбус НХЛ АХЛ Кливленд Егор Чинахов Карсон Мейер Хоккей

«Коламбус» вывел Егора Чинахова из списка травмированных и отправил в АХЛ.

22-летний нападающий пропустил 2 с лишним месяца из-за растяжения связок голеностопа, полученного в декабре прошлого года. 

В 30 матчах текущего сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков. В АХЛ он провел 1 матч в прошлом сезоне и забил 1 гол.

Вместе с Чинаховым в АХЛ отправлен форвард Карсон Мейер, которого тоже вывели из списка травмированных. 

2 комментария

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Кино Музыка
Похоже, авансы кончились. Но по очкам прибавил, было 0.225 за игру, стало 0.433.
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Алекс Я
Похерил свою карьеру.надо было еще 2-3года в КХЛ поиграть.
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