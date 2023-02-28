«Коламбус» вывел Чинахова из списка травмированных и отправил в АХЛ. Форвард пропустил 2 месяца

« » вывел из списка травмированных и отправил в .

22-летний нападающий пропустил 2 с лишним месяца из-за растяжения связок голеностопа, полученного в декабре прошлого года.

В 30 матчах текущего сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков. В АХЛ он провел 1 матч в прошлом сезоне и забил 1 гол.

Вместе с Чинаховым в АХЛ отправлен форвард Карсон Мейер, которого тоже вывели из списка травмированных.