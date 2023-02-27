Игорь Григоренко о Козлове: «Сколько я ни пытался вывести его из себя – никогда не получалось, всегда добрый. Команда забивает, он стоит без эмоций»

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Игорь Григоренко оценил выступления «Салавата Юлаева» под руководством тренера Виктора Козлова.

Уфимская команда заняла второе место в таблице Восточной конференции и встретится с «Адмиралом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

– Мне очень нравится, как играет команда под руководством Козлова.

С начала сезона я слежу почти за каждым матчем. Я даже не сомневался, что Виктор Николаевич соберет команду и сделает из нее то, что мы видим сейчас.

Они показывают интересную игру, молодежь получает опыт. По-другому он не может. Он был сильным игроком, а сейчас как тренер.

– О нем говорят, что он был очень интеллигентным игроком, даже не повышал голос.

– Это так. Он сидел рядом со мной. Сколько я ни пытался вывести его из себя – никогда не получалось. Он всегда добрый.

Сейчас команда забивает, он стоит без эмоций, но внутри у него они есть, – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева» в интервью «Спорт БСТ».

1 комментарий

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Ачиваков Марат
Отличный у нас тренер!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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