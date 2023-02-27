«Роснефть» продлила контракт с президентом ЦСКА Есмантовичем. Задачи – открыть новую арену и решить конфликт с болельщиками

«Роснефть» подписала новый контракт с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем.

Соглашение с функционером рассчитано на три года, об этом сообщает Metaratings.ru.

Ключевая задача Есмантовича на этот период – открыть ЛДС «Красная Армия» на Ленинградском проспекте не позднее плей-офф сезона-2025/26.

Также менеджер ставит целью вернуть за два-три сезона на домашние матчи конструктивную часть тех фанатов, конфликт с которыми возник перед началом сезона-2018/19 и привел к бойкоту ими домашних матчей команды.