«Роснефть» продлила контракт с президентом ЦСКА Есмантовичем. Задачи – открыть новую арену и решить конфликт с болельщиками

Теги ЦСКА КХЛ Роснефть Игорь Есмантович Хоккей

«Роснефть» подписала новый контракт с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем.

Соглашение с функционером рассчитано на три года, об этом сообщает Metaratings.ru.

Ключевая задача Есмантовича на этот период – открыть ЛДС «Красная Армия» на Ленинградском проспекте не позднее плей-офф сезона-2025/26.

Также менеджер ставит целью вернуть за два-три сезона на домашние матчи конструктивную часть тех фанатов, конфликт с которыми возник перед началом сезона-2018/19 и привел к бойкоту ими домашних матчей команды.

6 комментариев

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Рокко Сиффредди
Ответ Эдуард Суровый
А что за конфликт был?
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/lipuchayamouse/2313583.html
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
второй пункт крутой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рокко Сиффредди
Ответ Эдуард Суровый
А что за конфликт был?
ЕЖС, не?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Суровый
А что за конфликт был?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
А там строится дворец что ли вместо снесённого?
+3
0
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Bartez1986
так звучит, как будто он на свои деньги арену будет строить.
+9
-2
+7
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