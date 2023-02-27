«Амур» прекратит сотрудничество с Епанчинцевым после невыполнения задачи на сезон
Вадим Епанчинцев покинет «Амур».
Как сообщает журналист Дмитрий Лукашов, руководство хабаровского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с 46-летним специалистом после невыполнения задачи на сезон.
Клуб приступает к поискам нового главного тренера.
По итогам регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции, набрав 69 очков.
Зря, команда хорошо смотрелась в этом сезоне.Немного не хватило до черты ПО.Улучшить немного состав и можно бороться за ПО, хотя вратарей разберут , наверное,в топ.
Такшто зря руководства так поступает.