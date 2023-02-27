«Амур» прекратит сотрудничество с Епанчинцевым после невыполнения задачи на сезон

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Как сообщает журналист Дмитрий Лукашов, руководство хабаровского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с 46-летним специалистом после невыполнения задачи на сезон.

Клуб приступает к поискам нового главного тренера.

По итогам регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции, набрав 69 очков.