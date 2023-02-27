«Амур» прекратит сотрудничество с Епанчинцевым после невыполнения задачи на сезон

Теги Амур Вадим Епанчинцев отставки КХЛ Хоккей

Вадим Епанчинцев покинет «Амур».

Как сообщает журналист Дмитрий Лукашов, руководство хабаровского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с 46-летним специалистом после невыполнения задачи на сезон.

Клуб приступает к поискам нового главного тренера. 

По итогам регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции, набрав 69 очков. 

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15 комментариев

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Александр Дук
С таким составом стать не последними - это уже подвиг. Жесть. Один из самых достойных специалистов в Амуре за последние годы. Нашли бы нормального тренера на большинство и можно быть уверенно в 8ке. Один из провалов в Амуре именно в этом показателе. Не будь они на последнем месте в этой "дисциплине" - пару-тройку лишних побед зацепили бы и были бы в 8ке... В остальном из состава выжато 200 процентов.
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Раменки за Динамо
Это решение местного губернатора. Продиктовано исключительно завистью к результатам Адмирала.
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Габорик
Рябыкин? Знарок? :)
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ftw2002@yandex.ru
А зря! С таким составом это очень неплохой результат, и хоккей местами был хороший. Ну что ж, Спартак ждет. Им нужен креативный тренер, да и состав будет посильней.
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Валерий Рогачев
Не хабаровчанин!
Зря, команда хорошо смотрелась в этом сезоне.Немного не хватило до черты ПО.Улучшить немного состав и можно бороться за ПО, хотя вратарей разберут , наверное,в топ.
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rngr
Срочно в Спартак!
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Александр Васильев
Да, руководство "Амура" явно зажр.., извините, - заелось. Вполне добротную игру Епанчинцев поставил команде. В следующем сезоне, не сомневаюсь, с ним можно было решать более высокие задачи. Кстати, я был очень удивлён ещё тогда, когда "Спартак" отказался от его услуг.
+3
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Олег
Полностью согласен он неплохо, раскрыл молодёжь.
Такшто зря руководства так поступает.
+2
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Сергей Орлов
Видимо, Купера хотят переманить.
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gans.gans.73
Глупее ничего придумать было нельзя...хороший тренер и Амур реально до последнего борослся за плей-офф....
+7
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+7
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Семен Бабцов
Зря... В этом сезоне они особенно хороши были. Хотя... нам в коментах виднее, конечно😄😄😄
+1
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Ми Ша
Не правильное решение. В клубе что,состав был топовый или платёжная ведомость зашкаливала за потолок? Начните с себя, уважаемые руководители
+9
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Рамис Зарипов
Трактористы присмотритесь, Хабаровск же каждый год за медали бился !!!
+3
0
+3
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Dok.Polet
Не хабаровчанин, но Амур порой показывал неплохой хоккей. Не лучше обратить внимание на подбор исполнителей ?
+8
0
+8
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цэсемьэр
ну и глупо. никто лучше него к ним не приедет, в следующем сезоне забудут даже что такое борьба и реальные шансы на плей-офф.
+24
0
+24
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