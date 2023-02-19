Епанчинцев про 0:4 от «Ак Барса»: «Уровень мастерства у соперника сыграл главную роль. Ребят упрекнуть не в чем»
Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Ак Барса» (0:4).
«Было заметно, что с первой смены нам тяжело найти эмоции. Уровень мастерства у соперника сыграл главную роль, наверное. Забитый гол помог бы нам перевернуть игру, достать из себя все.
Ребят, честно скажу, упрекнуть не в чем. Классный соперник – это видно и по качеству передач, работают до конца. Тяжело было этого соперника переиграть.
Удаления в концовке? Это игра, никакой грубости там не было. Может, молодежи не хватает мастерства. Играем дома, свои болельщики – теперь у нас два матча, которые необходимо выигрывать, и, наверное, уже шла подготовка к этим играм. Ребята хотели как минимум один голик забить, но не получилось.
А эти удаления – обычные игровые моменты: неправильно сыграл, и приходится нарушать правила.
Гребенкин мало катался, но сейчас он в основной обойме, готовится. Пока выздоровел, надеюсь, что на выезд поедет», – сказал главный тренер «Амура».
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