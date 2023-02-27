Горбенко видит «Ак Барс» фаворитом плей-офф: «Билялетдинов уже выигрывал Кубок. Оборона отличная. Минимум анархии – дисциплина во всем»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Игорь Горбенко Хоккей

Игорь Горбенко считает «Ак Барс» фаворитом плей-офф КХЛ.

– В чем преимущество «Ак Барса», который вы считаете фаворитом плей-офф?

– Во-первых, тренер, который уже выигрывал Кубок. Во-вторых, хоккеисты, которые шли за Кубками. В-третьих, системность Билялетдинова в этом сезоне сработает с исполнителями, которые у него сейчас имеются.

Оборона у «Ак Барса» отличная. Минимум анархии – дисциплина во всем. Удалений меньше, контратак меньше – это ключевые факторы в плей-офф.

– Получается такой пошаговый хоккей, когда хоккеистам детально объяснили, что они должны делать.

– Они, конечно, знают, что им всем надо делать. Билялетдинов, думаю, в зоне атаки не будет загонять ребят в рамки, но в обороне все четко будет.

– Все это напоминает хоккей Боба Хартли.

– Конечно, 100%. Железная дисциплина во всех моментах, поэтому у него везде есть результат. Кто-то говорит, что хоккей Билялетдинова прямолинейный, но это его картина. Он так видит и прививает это игрокам, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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3 комментария

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old_greec women
Вперёд АкБарс, верим!
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Dok.Polet
Не думаю, что у нас оборона отличная. Особенно вчера и в матче со СКА. Ну, дисциплина ????? Это наверное про последний матч с Магниткой !? Работать и работать еще. То, что Билл им вдалбливает, еще явно не до всех доходит. А фаворит ? Нас такими при Знарке считали тоже. Если некоторые которые сезон катали сонными, наконец-то проснуться, тогда и можно будет говорить. Пока все на бумаге, как и три забивающих звена. На деле одно с половиной.
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***** SLAVA
За Кубком Гагарина.
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