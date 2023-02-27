Горбенко видит «Ак Барс» фаворитом плей-офф: «Билялетдинов уже выигрывал Кубок. Оборона отличная. Минимум анархии – дисциплина во всем»

Игорь Горбенко считает «Ак Барс» фаворитом плей-офф КХЛ.

– В чем преимущество «Ак Барса», который вы считаете фаворитом плей-офф?

– Во-первых, тренер, который уже выигрывал . Во-вторых, хоккеисты, которые шли за Кубками. В-третьих, системность Билялетдинова в этом сезоне сработает с исполнителями, которые у него сейчас имеются.

Оборона у « » отличная. Минимум анархии – дисциплина во всем. Удалений меньше, контратак меньше – это ключевые факторы в плей-офф.

– Получается такой пошаговый хоккей, когда хоккеистам детально объяснили, что они должны делать.

– Они, конечно, знают, что им всем надо делать. Билялетдинов, думаю, в зоне атаки не будет загонять ребят в рамки, но в обороне все четко будет.

– Все это напоминает хоккей Боба Хартли.

– Конечно, 100%. Железная дисциплина во всех моментах, поэтому у него везде есть результат. Кто-то говорит, что хоккей прямолинейный, но это его картина. Он так видит и прививает это игрокам, – сказал бывший тренер клубов .