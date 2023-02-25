Терещенко об «Ак Барсе»: «Шансы на чемпионство очень большие. На Востоке у них конкурентов нет»

назвал « » главным фаворитом Восточной конференции.

Вчера казанский клуб уступил «Металлургу» (3:6) в прощальном матче пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

– Зарипов – большой игрок с большой карьерой. Увы, рано или поздно последний матч случается у каждого хоккеиста, это нормально. Конечно, хочется по‑другому уходить, выиграть напоследок что‑то серьезное.

А у «Ак Барса» сейчас, с приходом Зинэтулы Хайдяровича [ ] шансы на чемпионство очень большие. По моему мнению, на Востоке у них конкурентов нет.

– У вас по совместной игре с Зариповым какие самые яркие воспоминания – об «Ак Барсе» или сборной России?

– Конечно, об «Ак Барсе», там мы гораздо больше времени проводили. Команда – это большая семья. И Данис всегда был в ней одной из главных фигур. Мог что‑то организовать в плане и игры, и досуга, во всем был заводилой.

Таких мастеров очень мало, их уже практически нет. Очень хочется, чтобы у него и дальше все сложилось успешно, уже в другой, жизненной карьере, – сказал трехкратный чемпион мира.