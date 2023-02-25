Терещенко об «Ак Барсе»: «Шансы на чемпионство очень большие. На Востоке у них конкурентов нет»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Алексей Терещенко Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко назвал «Ак Барс» главным фаворитом Восточной конференции. 

Вчера казанский клуб уступил «Металлургу» (3:6) в прощальном матче пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. 

– Зарипов – большой игрок с большой карьерой. Увы, рано или поздно последний матч случается у каждого хоккеиста, это нормально. Конечно, хочется по‑другому уходить, выиграть напоследок что‑то серьезное.

А у «Ак Барса» сейчас, с приходом Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова] шансы на чемпионство очень большие. По моему мнению, на Востоке у них конкурентов нет.

– У вас по совместной игре с Зариповым какие самые яркие воспоминания – об «Ак Барсе» или сборной России?

– Конечно, об «Ак Барсе», там мы гораздо больше времени проводили. Команда – это большая семья. И Данис всегда был в ней одной из главных фигур. Мог что‑то организовать в плане и игры, и досуга, во всем был заводилой.

Таких мастеров очень мало, их уже практически нет. Очень хочется, чтобы у него и дальше все сложилось успешно, уже в другой, жизненной карьере, – сказал трехкратный чемпион мира. 

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2 комментария

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Sibai
😁
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Виталий Желтоусов
Зарипов - легенда,но
Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд - пройдут, его непройденный маршрут.
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