Билялетдинов о 3:6 от «Металлурга»: «У «Ак Барса» есть время разобраться с ошибками, которых не должно было быть»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Металлурга» (3:6).
«Игра, в общем-то, не сложилась. К сожалению, допускали ошибки, которых не должно было быть. У нас сейчас есть время для того, чтобы разобраться с этим и привести себя в порядок.
Что с Радуловым, пока не знаю, сложно сказать. Билялов готовился, надеюсь, что он будет готов к плей-офф. Много обсуждали, кого выставить на эту игру, но в итоге она сама подтолкнула нас к тому, чтобы по ходу игры поменять Мифтахова на Тимура. Не хотели, чтобы те вещи, которые происходили, повлияли на него.
Что касается «Нефтехимика» в первом раунде, здесь неважно, кто с кем играет. Это плей-офф, совершенно другие игры, и к ним надо относиться серьезно, подготовиться нужно. «Нефтехимик» показал себя с хорошей стороны, здорово провел последние игры, мы смотрели их матч с «Магниткой», – сказал главный тренер «Ак Барса».
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