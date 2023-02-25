Билялетдинов о 3:6 от «Металлурга»: «У «Ак Барса» есть время разобраться с ошибками, которых не должно было быть»

прокомментировал поражение «Ак Барса» от « » (3:6).

«Игра, в общем-то, не сложилась. К сожалению, допускали ошибки, которых не должно было быть. У нас сейчас есть время для того, чтобы разобраться с этим и привести себя в порядок.

Что с Радуловым, пока не знаю, сложно сказать. Билялов готовился, надеюсь, что он будет готов к плей-офф. Много обсуждали, кого выставить на эту игру, но в итоге она сама подтолкнула нас к тому, чтобы по ходу игры поменять Мифтахова на Тимура. Не хотели, чтобы те вещи, которые происходили, повлияли на него.

Что касается «Нефтехимика» в первом раунде, здесь неважно, кто с кем играет. Это плей-офф, совершенно другие игры, и к ним надо относиться серьезно, подготовиться нужно. « » показал себя с хорошей стороны, здорово провел последние игры, мы смотрели их матч с «Магниткой», – сказал главный тренер « ».