Кучеров – 2-й игрок с 60 голевыми передачами в сезоне НХЛ. У Макдэвида 63

– 2-й игрок с 60 голевыми передачами в сезоне .

Россиянин отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:6 ОТ).

В активе нападающего 81 (21+60) очко в 57 играх. Он идет на третьем месте в гонке бомбардиров, уступая форвардам « » (109 очков в 59 играх, 46+63) и Леону Драйзайтлю (87 в 57, 35+52).

По числу передач Кучеров уступает только Макдэвиду. На третьем месте идет защитник « » Эрик Карлссон (58 в 59 играх).

В матче с «Сэйбрс» Никита (20:27, 3:44 – в большинстве, «минус 2») нанес 6 бросков в створ, сделал 1 перехват и допустил 4 потери шайбы.

Добавим, что Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы», достигшим этой отметки в 3 сезонах (2017/18 – 61 передача в 80 играх, 2018/19 – 87 в 82).