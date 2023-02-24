Кучеров – 2-й игрок с 60 голевыми передачами в сезоне НХЛ. У Макдэвида 63

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров – 2-й игрок с 60 голевыми передачами в сезоне НХЛ.

Россиянин отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:6 ОТ). 

В активе нападающего 81 (21+60) очко в 57 играх. Он идет на третьем месте в гонке бомбардиров, уступая форвардам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (109 очков в 59 играх, 46+63) и Леону Драйзайтлю (87 в 57, 35+52). 

По числу передач Кучеров уступает только Макдэвиду. На третьем месте идет защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (58 в 59 играх). 

В матче с «Сэйбрс» Никита (20:27, 3:44 – в большинстве, «минус 2») нанес 6 бросков в створ, сделал 1 перехват и допустил 4 потери шайбы. 

Добавим, что Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы», достигшим этой отметки в 3 сезонах (2017/18 – 61 передача в 80 играх, 2018/19 – 87 в 82). 

8 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Ответ Alexander Bragin
значит, скоро Купер поговорит с ним.) "...Но вот был один случай. Джефф Хэлперн и я хотели крови. Мы сделали подборку клипов из 50, где Куч то шайбу потеряет, то у него с языком тела проблемы. Подходим с Хэлперном к Куперу и говорим ему, мол, так и так – вызываешь его к себе, предъявляешь ему за то-то и то-то, показываешь ему вот эту нарезку и так далее. Ну ок, говорит. Заходят с Кучем в кабинет. А мы снаружи с Хэлпсом стоим и через стакан, прижатый к двери, пытаемся подслушивать. Думаем, что там сейчас будет шум и гам. И тут открываются двери кабинета. Выходит Куч, проходит мимо нас и говорит, мол, привет, ребята, как дела? Как поживаешь, Ньюси? Хэлпс, как сам? В общем, сама милота. Потом выходит Куп и говорит: «В общем, все пошло не так, как вы хотели». «Какого хрена?! Мы же договаривались!», – кричим на него. Оказалось, что он ему сказал, мол, давай ты поработаешь над языком тела. Исправишься – дам тебе больше игрового времени и так далее. И после этого у Куча поперло. Я же говорю – у Купа прям чуйка на это есть. Он умеет управлять командой. И в той ситуации он поступил абсолютно правильно..."
Я читал это и видел подкаст.
Зачем простыню вывешивать?
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-2
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Alexander Bragin
Ответ Гражданин товарищ барин
Это провал. Кроме шуток, провал. Куч теряется в играх от ножа.
значит, скоро Купер поговорит с ним.)
"...Но вот был один случай. Джефф Хэлперн и я хотели крови. Мы сделали подборку клипов из 50, где Куч то шайбу потеряет, то у него с языком тела проблемы. Подходим с Хэлперном к Куперу и говорим ему, мол, так и так – вызываешь его к себе, предъявляешь ему за то-то и то-то, показываешь ему вот эту нарезку и так далее.
Ну ок, говорит. Заходят с Кучем в кабинет. А мы снаружи с Хэлпсом стоим и через стакан, прижатый к двери, пытаемся подслушивать. Думаем, что там сейчас будет шум и гам.
И тут открываются двери кабинета. Выходит Куч, проходит мимо нас и говорит, мол, привет, ребята, как дела? Как поживаешь, Ньюси? Хэлпс, как сам? В общем, сама милота.
Потом выходит Куп и говорит: «В общем, все пошло не так, как вы хотели». «Какого хрена?! Мы же договаривались!», – кричим на него. Оказалось, что он ему сказал, мол, давай ты поработаешь над языком тела. Исправишься – дам тебе больше игрового времени и так далее. И после этого у Куча поперло. Я же говорю – у Купа прям чуйка на это есть. Он умеет управлять командой. И в той ситуации он поступил абсолютно правильно..."
+3
0
+3
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Василий Потемкин
Ответ izdaba
Два Овечкиных?
Его неизвестный "брат".Сергей Федоров,конечно же,на втором месте...
0
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izdaba
Ответ Stewart - 25
Лучшие ассистенты НХЛ ( россияне ) : 1) Малкин - 739 2) Фёдоров - 696 3) Овечкин - 652 4) Зубов - 619 5) Дацюк -604 6) Ковалёв - 599 7) Гончар - 591 8) Могильный - 559 9) Вяч.Козлов - 497 10) Ларионов - 475 11) Жамнов - 470 12) А.Марков - 453 13) Яшин - 444 14) Ковальчук - 433 15) КУЧЕРОВ - 430
Два Овечкиных?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart - 25
Лучшие ассистенты НХЛ ( россияне ) :
1) Малкин - 739
2) Фёдоров - 696
3) Овечкин - 652
4) Зубов - 619
5) Дацюк -604
6) Ковалёв - 599
7) Гончар - 591
8) Могильный - 559
9) Вяч.Козлов - 497
10) Ларионов - 475
11) Жамнов - 470
12) А.Марков - 453
13) Яшин - 444
14) Ковальчук - 433
15) КУЧЕРОВ - 430
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
макдэвид спал последние матчи, чтобы более драматично выбить 150 очков и 65 шайб
+2
-3
-1
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Кино Музыка
Отсыпается перед ПО)
+1
-3
-2
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Гражданин товарищ барин
Это провал.
Кроме шуток, провал. Куч теряется в играх от ножа.
+4
-3
+1
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