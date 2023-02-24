Кучеров – 2-й игрок с 60 голевыми передачами в сезоне НХЛ. У Макдэвида 63
Никита Кучеров – 2-й игрок с 60 голевыми передачами в сезоне НХЛ.
Россиянин отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:6 ОТ).
В активе нападающего 81 (21+60) очко в 57 играх. Он идет на третьем месте в гонке бомбардиров, уступая форвардам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (109 очков в 59 играх, 46+63) и Леону Драйзайтлю (87 в 57, 35+52).
По числу передач Кучеров уступает только Макдэвиду. На третьем месте идет защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (58 в 59 играх).
В матче с «Сэйбрс» Никита (20:27, 3:44 – в большинстве, «минус 2») нанес 6 бросков в створ, сделал 1 перехват и допустил 4 потери шайбы.
Добавим, что Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы», достигшим этой отметки в 3 сезонах (2017/18 – 61 передача в 80 играх, 2018/19 – 87 в 82).
Зачем простыню вывешивать?
"...Но вот был один случай. Джефф Хэлперн и я хотели крови. Мы сделали подборку клипов из 50, где Куч то шайбу потеряет, то у него с языком тела проблемы. Подходим с Хэлперном к Куперу и говорим ему, мол, так и так – вызываешь его к себе, предъявляешь ему за то-то и то-то, показываешь ему вот эту нарезку и так далее.
Ну ок, говорит. Заходят с Кучем в кабинет. А мы снаружи с Хэлпсом стоим и через стакан, прижатый к двери, пытаемся подслушивать. Думаем, что там сейчас будет шум и гам.
И тут открываются двери кабинета. Выходит Куч, проходит мимо нас и говорит, мол, привет, ребята, как дела? Как поживаешь, Ньюси? Хэлпс, как сам? В общем, сама милота.
Потом выходит Куп и говорит: «В общем, все пошло не так, как вы хотели». «Какого хрена?! Мы же договаривались!», – кричим на него. Оказалось, что он ему сказал, мол, давай ты поработаешь над языком тела. Исправишься – дам тебе больше игрового времени и так далее. И после этого у Куча поперло. Я же говорю – у Купа прям чуйка на это есть. Он умеет управлять командой. И в той ситуации он поступил абсолютно правильно..."
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Кроме шуток, провал. Куч теряется в играх от ножа.