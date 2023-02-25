«Рейнджерс» обменяли Кравцова в «Ванкувер» на Локвуда и драфт-пик

Теги переходы Рейнджерс Ванкувер НХЛ драфт НХЛ АХЛ Виталий Кравцов Уилл Локвуд Хоккей

«Рейнджерс» обменяли форварда Виталия Кравцова в «Ванкувер».

Взамен клуб из Нью-Йорка получил нападающего Уилла Локвуда и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2026.

В нынешнем сезоне НХЛ Кравцов провел 28 матчей и набрал 6 (3+3) очков. Контракт игрока с кэпхитом 875 тысяч долларов действует до завершения сезона-2022/23.

На счету Локвуда 1 (0+1) балл в 13 играх НХЛ. В его активе также 18 (12+6) очков в 26 матчах АХЛ. Срок соглашения нападающего с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Васильков
Ответ Эдуард Элверс
За Кейна теперь вообще некого отдавать.
Тарасенко)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nissan 0123
Ответ Эдуард Элверс
За Кейна теперь вообще некого отдавать.
Какко, Лафа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Unnamed80
Ответ Serge Vendino
Слабенькая компенсация, конечно, за первораундника. Видимо, не только в Нью-Йорке в нем окончательно разочаровались
Виталя первораундник лишь по пику, по игре он вообще не уровень НХЛ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Элверс
За Кейна теперь вообще некого отдавать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Ответ raspisanie77
Не, там надо кого-то с зп скидывать, Барклай или Каккка плюс Миккола
Барклая вряд ли отдадут - кубковый боец же
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balkay
Ответ Ферзь на р1
Кейн уже летит в Мэдисон )
А потолок выдержит Патрикеевну??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
Ответ Serge Vendino
А в Чикаго теперь кто полетит?
На выбор:Ланфренланфра,Какко,пол защиты(кроме Фокса и Миллера) и пики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raspisanie77
Ответ Фёдор Кузнецов
Все же говорили что Крав в Чикаго идёт, а тут такое, но удачи
Не, там надо кого-то с зп скидывать, Барклай или Каккка плюс Миккола
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Radik_2.0
цена за Виталю красноречива :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Ответ Ферзь на р1
Кейн уже летит в Мэдисон )
А в Чикаго теперь кто полетит?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Слабенькая компенсация, конечно, за первораундника. Видимо, не только в Нью-Йорке в нем окончательно разочаровались
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ферзь на р1
Кейн уже летит в Мэдисон )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewee
Чтобы Подколзину не было скучно в фарме?)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Все же говорили что Крав в Чикаго идёт, а тут такое, но удачи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий