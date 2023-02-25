«Рейнджерс» обменяли Кравцова в «Ванкувер» на Локвуда и драфт-пик

«Рейнджерс» обменяли форварда Виталия Кравцова в «Ванкувер».

Взамен клуб из Нью-Йорка получил нападающего Уилла Локвуда и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2026.

В нынешнем сезоне НХЛ Кравцов провел 28 матчей и набрал 6 (3+3) очков. Контракт игрока с кэпхитом 875 тысяч долларов действует до завершения сезона-2022/23.

На счету Локвуда 1 (0+1) балл в 13 играх НХЛ. В его активе также 18 (12+6) очков в 26 матчах АХЛ. Срок соглашения нападающего с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.