Фридман о Кэйне: «Если «Рейнджерс» освободят место под потолком, а он туда не пойдет, у всех челюсти отвиснут»

считает, что «Рейнджерс» – потенциально главный фаворит в борьбе за .

«Я думаю, что список заинтересованных в нем команд на самом деле увеличился. Но я не уверен, что расширился список команд, которыми интересуется он сам.

Я слышал, что звонил другим командам с целью найти возможности для разгрузки ведомости. Думаю, мы все знаем, что если « » смогут освободить место под потолком, то они станут фаворитами.

Если «Рейнджерс» действительно сделают это, а он туда не пойдет, у всех челюсти отвиснут», – сказал инсайдер Sportsnet.

Клуб из Нью-Йорка обсуждает возможность обмена форвардов (кэпхит 875 тысяч) и Джейка Лешишина (766,5 тысяч).

Оба игрока сейчас находятся в запасе по «причинам, связанным с управлением составом».

Крис Джонстон: «Кэйн все еще обдумывает свое будущее. Все ждут, включая, возможно, «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Даллас»