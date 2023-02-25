Фридман о Кэйне: «Если «Рейнджерс» освободят место под потолком, а он туда не пойдет, у всех челюсти отвиснут»

Теги возможные переходы Рейнджерс Чикаго Крис Друри НХЛ Патрик Кэйн Эллиотт Фридман Виталий Кравцов Джейк Лешишин Хоккей

Эллиотт Фридман считает, что «Рейнджерс» – потенциально главный фаворит в борьбе за Патрика Кэйна

«Я думаю, что список заинтересованных в нем команд на самом деле увеличился. Но я не уверен, что расширился список команд, которыми интересуется он сам. 

Я слышал, что Крис Друри звонил другим командам с целью найти возможности для разгрузки ведомости. Думаю, мы все знаем, что если «Рейнджерс» смогут освободить место под потолком, то они станут фаворитами. 

Если «Рейнджерс» действительно сделают это, а он туда не пойдет, у всех челюсти отвиснут», – сказал инсайдер Sportsnet. 

Клуб из Нью-Йорка обсуждает возможность обмена форвардов Виталия Кравцова (кэпхит 875 тысяч) и Джейка Лешишина (766,5 тысяч).

Оба игрока сейчас находятся в запасе по «причинам, связанным с управлением составом». 

Крис Джонстон: «Кэйн все еще обдумывает свое будущее. Все ждут, включая, возможно, «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Даллас»

12 комментариев

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bes_na_tatami
Ответ Wrister-Killer
Кэйн не для того отсиживался под дедлайн, не снимая запрет на обмен, чтоб пойти не в Рейнджерс. Трейд объявят не сегодня, так завтра. Если Шестёркин найдет свою привычную форму, они автоматически станут главными соперниками Бостона за титул.
А на западе команды из ахл что-ли?
Ну и не забывай, это ПО, могут и 0-4 в серии отъехать)
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al77
Основной вопрос по рейнджерам, что они наверно хотят Кейна, но не хотят за него отдавать ничего нормального и игроков терять ради ПО.
условного Лафренье или Какко отдавать врядли захотят.

Но если НьюЙорку получится всучить пики за Кейна, слив Кравцова и Лишинана... то смотреть на тройки которыми смогут варьировать тренера...
Зибанеджад-Панарин-Кейн
Тротчек-Крайдер-Тарасенко
Гудроу-Какко-Лафренье
Хитил-Веси-и кто останется...

Бостон конечно хорош сейчас - но если команды дойдут друг до друга в финале конференции это будет бомба серия
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йозе марино
Ответ йозе марино
минус крайдер или труба? или кто?
чё вы минусуете, напишите лучше свои варианты))
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Safkzn
Ответ oberkorn
Походу рейнджерс решили пойти ва банк. Только не понятно, на кой черт им тарасенко и кейн одновременно, да и потом их подписать будет трудно
Они не будут их подписывать в долгую
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oberkorn
Походу рейнджерс решили пойти ва банк. Только не понятно, на кой черт им тарасенко и кейн одновременно, да и потом их подписать будет трудно
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+1
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alex1382
надо Тарасенко сплавлять. Непонятно зачем его забирали. Кейн, Какко Визи, Гудроу очень хороший набор на правый фланг
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Павел Иванов
Ответ Wrister-Killer
Кэйн не для того отсиживался под дедлайн, не снимая запрет на обмен, чтоб пойти не в Рейнджерс. Трейд объявят не сегодня, так завтра. Если Шестёркин найдет свою привычную форму, они автоматически станут главными соперниками Бостона за титул.
Соперники Бостона 🙄
+3
-3
0
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йозе марино
минус крайдер или труба? или кто?
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DEN1S
Ответ Wrister-Killer
Кэйн не для того отсиживался под дедлайн, не снимая запрет на обмен, чтоб пойти не в Рейнджерс. Трейд объявят не сегодня, так завтра. Если Шестёркин найдет свою привычную форму, они автоматически станут главными соперниками Бостона за титул.
Дай бог чтобы действительно туда перешёл.
+7
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+7
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42mk@
Ну это будет трейд года.если это произойдет.
+8
0
+8
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АРХАТ
Так хочется его в родном Баффало увидеть
https://i.pinimg.com/736x/30/6a/63/306a630c2d606b091daf7ea8d4b6bb33--blackhawks-hockey-chicago-blackhawks.jpg
+2
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Wrister-Killer
Кэйн не для того отсиживался под дедлайн, не снимая запрет на обмен, чтоб пойти не в Рейнджерс. Трейд объявят не сегодня, так завтра. Если Шестёркин найдет свою привычную форму, они автоматически станут главными соперниками Бостона за титул.
+14
-1
+13
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