Фридман о Кэйне: «Если «Рейнджерс» освободят место под потолком, а он туда не пойдет, у всех челюсти отвиснут»
Эллиотт Фридман считает, что «Рейнджерс» – потенциально главный фаворит в борьбе за Патрика Кэйна.
«Я думаю, что список заинтересованных в нем команд на самом деле увеличился. Но я не уверен, что расширился список команд, которыми интересуется он сам.
Я слышал, что Крис Друри звонил другим командам с целью найти возможности для разгрузки ведомости. Думаю, мы все знаем, что если «Рейнджерс» смогут освободить место под потолком, то они станут фаворитами.
Если «Рейнджерс» действительно сделают это, а он туда не пойдет, у всех челюсти отвиснут», – сказал инсайдер Sportsnet.
Клуб из Нью-Йорка обсуждает возможность обмена форвардов Виталия Кравцова (кэпхит 875 тысяч) и Джейка Лешишина (766,5 тысяч).
Оба игрока сейчас находятся в запасе по «причинам, связанным с управлением составом».
Крис Джонстон: «Кэйн все еще обдумывает свое будущее. Все ждут, включая, возможно, «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Даллас»
Ну и не забывай, это ПО, могут и 0-4 в серии отъехать)
условного Лафренье или Какко отдавать врядли захотят.
Но если НьюЙорку получится всучить пики за Кейна, слив Кравцова и Лишинана... то смотреть на тройки которыми смогут варьировать тренера...
Зибанеджад-Панарин-Кейн
Тротчек-Крайдер-Тарасенко
Гудроу-Какко-Лафренье
Хитил-Веси-и кто останется...
Бостон конечно хорош сейчас - но если команды дойдут друг до друга в финале конференции это будет бомба серия
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