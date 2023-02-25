Руководство Челябинской области настроено уволить Гатиятулина из «Трактора» («СЭ»)
Руководство Челябинской области настроено уволить Анвара Гатиятулина из «Трактора».
Челябинский клуб не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
«Трактор» набрал 70 очков в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занял 9-е место в Восточной конференции.
46-летний специалист работает с командой с 2020 года. Ранее он тренировал ее с 2015 по 2018 год.
В прошлом сезоне под руководством Гатиятулина челябинцы дошли до финала Восточной конференции.
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