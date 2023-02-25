Руководство Челябинской области настроено уволить Гатиятулина из «Трактора» («СЭ»)

Руководство Челябинской области настроено уволить из « ».

Челябинский клуб не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

«Трактор» набрал 70 очков в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занял 9-е место в Восточной конференции.

46-летний специалист работает с командой с 2020 года. Ранее он тренировал ее с 2015 по 2018 год.

В прошлом сезоне под руководством Гатиятулина челябинцы дошли до финала Восточной конференции.