Руководство Челябинской области настроено уволить Гатиятулина из «Трактора» («СЭ»)

Теги Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Спорт-Экспресс Хоккей

Руководство Челябинской области настроено уволить Анвара Гатиятулина из «Трактора».

Челябинский клуб не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

«Трактор» набрал 70 очков в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занял 9-е место в Восточной конференции. 

46-летний специалист работает с командой с 2020 года. Ранее он тренировал ее с 2015 по 2018 год.

В прошлом сезоне под руководством Гатиятулина челябинцы дошли до финала Восточной конференции.

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22 комментария

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Игорь Климов
Ответ 1960лоцман
Где ты видишь приличный состав, но справедливости ради даже с этим составом можно было выходить ,но не более
Я же об этом и сказал, что с этим составом нужно было выходить в плей-офф как минимум.
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fort410
Ответ Bashibuzuck
Блин, а помнится, когда появился, реально казался сильным специалистом, и игру Трактор симпатичную показывал, и результат был
Легионеры талантливые,готовые игроки были,вот и тащили игры,а без них со своими аозрастными "Звездунами"он не способен поставить игру..... Надувал щеки,а когда настало время самостоятельно строить игру - мелковат оказался.....
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Олег
Текслер наверное в шоке от позора команды.
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Александр Васильев
До этого сезона тактика Гатиятулина ещё позволяла "Трактору" добиваться относительно благополучных результатов. Но тренеры других команд ведь явно не сидели сложа руки, - вникали в принципы работы тренеров всех соперников, в т.ч. и "Трактора". И вот он результат, - на старом "багаже" далеко уже не уехать. На протяжении всего чемпионата на послематчевых пресс-конференциях А.Гатиятулин говорил всё одно и то же: самоотдача игроков запредельная, но наделали кучу ненужных ошибок, нахватали необязательных удалений, - будем разбирать. И вот, - доразбирались! Казалось бы, почему бы Гатиятулину не взять на вооружение что-то полезное из тактики других тренеров? Но, видимо, ему это зазорно. А зря! Любо-дорого посмотреть на работу Леонтьева, Епанчинцева, которые по ходу чемпионата по сути из далеко не звёздных игроков "слепили" команды с очень симпатичной и надёжной игрой.
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Виталий Камнев
Я может и не прав, но пуля на пятаке зачем, если его канек это бросок, а Тертышный весь сезон за воротами с его катанием, сразу нельзя было к Ткачеву в звено. Чехи ушли и всё, они виноваты, у С. Ю тоже ушли одно из лучших звеньев КХЛ, а они в плей-офф. Может тренерский штаб надо было давно менять, Квартальный сколько ЦСКА до финала доводил и то поменяли,значит есть какой-то потолок у тренера есть чему поучиться.
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1960лоцман
Ответ Игорь Климов
Для Трактора не выход в плей-офф с таким приличным составом - это конечно провал.
Где ты видишь приличный состав, но справедливости ради даже с этим составом можно было выходить ,но не более
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1960лоцман
Ответ Eliza77
Не мудрено.. денег вбухали, результата нет .. состав то норм
Где он нормальный , что делает в нем Ткачев за такое бабло, зачем Калинин, Ярулин , о Блажиевском вообще молчу, Стась, Хохряков и это по твоему нормальный.
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Сергей Орлов
Давно пора. Кровь из глаз от этого оборонительного рыгалова. Разина берите.
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Гарт Сноу
Бывают иногда и провальные сезоны. Этот условно можно было спасти, не хватило немного зацепиться. Менять тренера и набирать под него новый состав тоже та ещё лотерея. Может лучше дать ещё сезон поработать над ошибками.
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1960лоцман
Считаю что весь сезон провалило именно руководство с селекцией и своей политикой, а концовка полностью лежит на Анваре и ТШ ,Именно Анвар виноват со своей трусливой тактикой играть в откат( который у Трактора не получался совсем) и провальном выборе вратарской линии( почему ставили Устименко,который даже если и не "косячил" но не выручал точно)
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1960лоцман
Про срали юбилейный сезон ,а теперь действовать начали , а я лично считаю вместе с ним и все руководство поганой метлой следом.
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Мадина Уйгурова
Ответ Bashibuzuck
Блин, а помнится, когда появился, реально казался сильным специалистом, и игру Трактор симпатичную показывал, и результат был
какую симпатичную? битса бороться и игра в автобус в 2018 году, а год назад тупо чехи решали
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Курносый74
Ответ Amnesiac
Уволить пол дела, а кто взамен?
Резина хочу в Челябинск)
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Курносый74
Ну наконец-то, собирай манатки!
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Amnesiac
Уволить пол дела, а кто взамен?
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wolkov
Ответ Виктор Пьянков
Финал конференции, а в следующем году команда мимо плей офф, жалко что такая конкуренция пока только на востоке
причем тут конкуренция, когда трактор сам провалился, состав не поменялся сильно, конкуренты тоже едва ли усилились. но сасое интересное, это то, что гатиятуллина увольняют сейчас. по мне - либо по ходу сезона это делать, либо дать человеку полноценно продолжать руководить
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Рубикон
Физрук , боялся рисковать, трусливый хоккей
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забанинныйСевер12
Состав команды позволял достичь более положительных результатов, а по сему неудачный сезон вполне можно назвать тренерским провалом. Лично я думаю что Анвар протух в СКА, зачем вообще было туда перется...шнырем работал там, на пике тренерского успеха свалить в помощники это прям рост....
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Bashibuzuck
Блин, а помнится, когда появился, реально казался сильным специалистом, и игру Трактор симпатичную показывал, и результат был
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Eliza77
Не мудрено.. денег вбухали, результата нет .. состав то норм
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Виктор Пьянков
Финал конференции, а в следующем году команда мимо плей офф, жалко что такая конкуренция пока только на востоке
+9
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Игорь Климов
Для Трактора не выход в плей-офф с таким приличным составом - это конечно провал.
+12
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