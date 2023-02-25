Зарипов о том, что не сыграл с сыном: «Квартальнов предлагал, но я не из тех, кто тянет за уши. Сказал Артуру – пока не дашь результат, не надо этого делать»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Дмитрий Квартальнов КХЛ Ирбис Хоккей

Данис Зарипов высказался о том, что его мечта сыграть вместе с сыном не исполнилась. 

Вчера 41-летний игрок «Ак Барса» принял участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:6). Он стал для него последним в карьере. 

Сын форварда – 20‑летний Артур Зарипов – выступает за «Ирбис», который является фарм‑клубом казанцев в МХЛ.

– Вы говорили, что хотите сыграть с сыном. Почему не получилось?

– Может быть, это могло получиться. В прошлом году Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] предлагал это. Но я не из тех людей, которые тянут за уши, пусть даже это мой родной сын.

Пусть даже мы не сыграем вместе, но я готов ждать, чтобы он сам доказал свою компетентность и попал в первую команду. Я ему сказал – пока не дашь результат, не надо этого делать, несправедливые и наигранные моменты не по мне.

Если бы проявил себя, доказал, что способен, мы сыграли бы вместе, может, и не один матч. Может быть, он бы вместо меня играл сейчас, продолжил бы. Но я верю в него, у него все впереди, думаю, и без меня докажет, – сказал Зарипов. 

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4 комментария

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Vadoniy
Не очень красиво так говорить, учитывая, что один из лучших партнёров сделал именно так и это было красиво. Хотя, Андрей после этого завершил карьеру, может Зарипов несколько суеверно это воспринял)
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Stuff_91
Мозякин вышел из чата
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+1
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сервисник
Ответ Finski
Ну 1 матч можно было сыграть. Пост сдал, пост принял.
Для красоты, да, соглашусь. Можно было один раз сыграть
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Finski
Ну 1 матч можно было сыграть. Пост сдал, пост принял.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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