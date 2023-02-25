высказался о том, что его мечта сыграть вместе с сыном не исполнилась.

Вчера 41-летний игрок « » принял участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:6). Он стал для него последним в карьере.

Сын форварда – 20‑летний Артур Зарипов – выступает за « », который является фарм‑клубом казанцев в МХЛ.

– Вы говорили, что хотите сыграть с сыном. Почему не получилось?

– Может быть, это могло получиться. В прошлом году Дмитрий Вячеславович [ ] предлагал это. Но я не из тех людей, которые тянут за уши, пусть даже это мой родной сын.

Пусть даже мы не сыграем вместе, но я готов ждать, чтобы он сам доказал свою компетентность и попал в первую команду. Я ему сказал – пока не дашь результат, не надо этого делать, несправедливые и наигранные моменты не по мне.

Если бы проявил себя, доказал, что способен, мы сыграли бы вместе, может, и не один матч. Может быть, он бы вместо меня играл сейчас, продолжил бы. Но я верю в него, у него все впереди, думаю, и без меня докажет, – сказал Зарипов.

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