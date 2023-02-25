Зарипов о том, что не сыграл с сыном: «Квартальнов предлагал, но я не из тех, кто тянет за уши. Сказал Артуру – пока не дашь результат, не надо этого делать»
Данис Зарипов высказался о том, что его мечта сыграть вместе с сыном не исполнилась.
Вчера 41-летний игрок «Ак Барса» принял участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:6). Он стал для него последним в карьере.
Сын форварда – 20‑летний Артур Зарипов – выступает за «Ирбис», который является фарм‑клубом казанцев в МХЛ.
– Вы говорили, что хотите сыграть с сыном. Почему не получилось?
– Может быть, это могло получиться. В прошлом году Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] предлагал это. Но я не из тех людей, которые тянут за уши, пусть даже это мой родной сын.
Пусть даже мы не сыграем вместе, но я готов ждать, чтобы он сам доказал свою компетентность и попал в первую команду. Я ему сказал – пока не дашь результат, не надо этого делать, несправедливые и наигранные моменты не по мне.
Если бы проявил себя, доказал, что способен, мы сыграли бы вместе, может, и не один матч. Может быть, он бы вместо меня играл сейчас, продолжил бы. Но я верю в него, у него все впереди, думаю, и без меня докажет, – сказал Зарипов.
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