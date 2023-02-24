Смит-Пелли в честь Дня афроамериканской истории вбросит шайбу на матче «Вашингтона» с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Вашингтон НХЛ Деванте Смит-Пелли Хоккей

Деванте Смит-Пелли примет участие в мероприятиях на следующей игре «Вашингтона».

Экс-нападающий «Кэпиталс» в честь Дня афроамериканской истории выполнит символическое вбрасывание перед матчем с «Рейнджерс». Игра пройдет 25 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.

В 2018 году в составе «Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив 7 шайб в 24 играх победного плей-офф. В декабре прошлого года 30-летний игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.

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1 комментарий

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AminO2
Считаю, в честь такого великого дня, шайбы нужно перекрасить в белый цвет. И играть заметно веселее будет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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