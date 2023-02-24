Смит-Пелли в честь Дня афроамериканской истории вбросит шайбу на матче «Вашингтона» с «Рейнджерс»

примет участие в мероприятиях на следующей игре « ».

Экс-нападающий «Кэпиталс» в честь Дня афроамериканской истории выполнит символическое вбрасывание перед матчем с « ». Игра пройдет 25 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.

В 2018 году в составе «Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив 7 шайб в 24 играх победного плей-офф. В декабре прошлого года 30-летний игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.