Смит-Пелли о победе в Кубке Стэнли-2018: «Это было большое событие. Я все еще получаю сообщения от темнокожих детей и родителей»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Деванте Смит-Пелли детский хоккей Хоккей

Деванте Смит-Пелли высказался о своем влиянии на темнокожее сообщество Вашингтона.

В 2018 году в составе «Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив 7 шайб в 24 играх победного плей-офф.

Шлем форварда является частью постоянной выставки «Вашингтона» ​​на Capital One Arena, посвященной темнокожим игрокам клуба.

«Это было большое событие, я имею в виду, особенно там, где я это сделал. Я думаю, что сочетание того факта, что я внес большой вклад, места, где это произошло, истории команды – мне кажется, что все эти вещи вместе взятые делают это значительным достижением.

Это то, чего я действительно не… Я имею в виду, что как бы понимал это, но годы идут, а я все еще получаю сообщения. Сейчас я получаю много сообщений от темнокожих детей, темнокожих родителей. Так что... очевидно, это было очень важно», – сказал экс-нападающий «Вашингтона». 

В декабре 30-летний игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.

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4 комментария

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Виктор Павловский
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Специально просыпался ночью, что бы посмотреть этот знаменательный поход столичных за кубком. И Смит-Пелли важная часть той команды!
Только от черных) но это не расизм - это другое!
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Иван Пупкин
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Диван везучий, конечно.
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Барсик Афиногенов
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Ответ Михаил Вагин
А он закончил. Интересная у него карьера. Забивал в финале КС, а потом Куньлунь
Футбольный Эдер)

Множество игроков в командных видах спорта не достигают высот, о которых мечтают, наверное, ещё с детства, но сделать в своей средней карьере то, что сделал Пелли и Эдер - это невероятно круто)
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Михаил Вагин
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А он закончил. Интересная у него карьера. Забивал в финале КС, а потом Куньлунь
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