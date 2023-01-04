Смит-Пелли о победе в Кубке Стэнли-2018: «Это было большое событие. Я все еще получаю сообщения от темнокожих детей и родителей»

высказался о своем влиянии на темнокожее сообщество Вашингтона.

В 2018 году в составе «Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив 7 шайб в 24 играх победного плей-офф.

Шлем форварда является частью постоянной выставки «Вашингтона» ​​на Capital One Arena, посвященной темнокожим игрокам клуба.

«Это было большое событие, я имею в виду, особенно там, где я это сделал. Я думаю, что сочетание того факта, что я внес большой вклад, места, где это произошло, истории команды – мне кажется, что все эти вещи вместе взятые делают это значительным достижением.

Это то, чего я действительно не… Я имею в виду, что как бы понимал это, но годы идут, а я все еще получаю сообщения. Сейчас я получаю много сообщений от темнокожих детей, темнокожих родителей. Так что... очевидно, это было очень важно», – сказал экс-нападающий « ».

В декабре 30-летний игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.