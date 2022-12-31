Экс-игрок «Вашингтона» и «Куньлуня» Смит-Пелли завершил карьеру. Он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году

30-летний Деванте Смит-Пелли объявил о завершении профессиональной карьеры.

Канадский хоккеист был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2010 во втором раунде под общим 42-м номером.

Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-2010/11. Помимо « », Смит-Пелли выступал в НХЛ за « », « » и « ».

В 2018 году в составе «Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив 7 шайб в 24 играх победного плей-офф.

В сезоне-2019/20 Смит-Пелли присоединился к «Куньлуню» и сыграл 36 матчей в , записав на свой счет 11 (8+3) очков.

После этого нападающий провел два сезона в АХЛ.

В общей сложности Смит-Пелли сыграл 395 матчей в регулярных чемпионата НХЛ и отметился 101 (44+57) баллом за результативность.