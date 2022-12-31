Экс-игрок «Вашингтона» и «Куньлуня» Смит-Пелли завершил карьеру. Он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году

Теги Нью-Джерси Монреаль Вашингтон Кубок Стэнли Анахайм НХЛ КХЛ Деванте Смит-Пелли Куньлунь Ред Стар Хоккей

30-летний Деванте Смит-Пелли объявил о завершении профессиональной карьеры.

Канадский хоккеист был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2010 во втором раунде под общим 42-м номером.

Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-2010/11. Помимо «Анахайма», Смит-Пелли выступал в НХЛ за «Монреаль», «Нью-Джерси» и «Вашингтон».

В 2018 году в составе «Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив 7 шайб в 24 играх победного плей-офф.

В сезоне-2019/20 Смит-Пелли присоединился к «Куньлуню» и сыграл 36 матчей в КХЛ, записав на свой счет 11 (8+3) очков.

После этого нападающий провел два сезона в АХЛ.

В общей сложности Смит-Пелли сыграл 395 матчей в регулярных чемпионата НХЛ и отметился 101 (44+57) баллом за результативность.

5 комментариев

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Фтемноте
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Спасибо угольку за ПО 2018. Важные шайбы и отличная игра.
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Direct free kick
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Ответ Жердев_В_Рейнджерс_Король
Кубковик Диван, спасибо за то самое третье звено! Ты отлично играл!
Скорее 4-е всё-таки
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memphis
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Тот момент, когда вроде вот только видел его на драфте, а ему уже тридцатка.
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-1
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Жердев_В_Рейнджерс_Король
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Кубковик Диван, спасибо за то самое третье звено! Ты отлично играл!
+1
0
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Вадим Владимирович Ш.
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В нужном месте в нужное время. В победного сезоне классно сыграл.
+6
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