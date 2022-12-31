Экс-игрок «Вашингтона» и «Куньлуня» Смит-Пелли завершил карьеру. Он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году
30-летний Деванте Смит-Пелли объявил о завершении профессиональной карьеры.
Канадский хоккеист был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2010 во втором раунде под общим 42-м номером.
Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-2010/11. Помимо «Анахайма», Смит-Пелли выступал в НХЛ за «Монреаль», «Нью-Джерси» и «Вашингтон».
В 2018 году в составе «Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив 7 шайб в 24 играх победного плей-офф.
В сезоне-2019/20 Смит-Пелли присоединился к «Куньлуню» и сыграл 36 матчей в КХЛ, записав на свой счет 11 (8+3) очков.
После этого нападающий провел два сезона в АХЛ.
В общей сложности Смит-Пелли сыграл 395 матчей в регулярных чемпионата НХЛ и отметился 101 (44+57) баллом за результативность.
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