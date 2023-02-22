«Сент-Луис» включился в борьбу за форварда «Сан-Хосе» Майера (Фрэнк Серавалли)

« » включился в борьбу за форварда «Сан-Хосе» .

«Что касается Майера, то в чат вошла новая команда. Мне сказали, что это «Сент-Луис». Для кого-то это может быть сюрпризом, но на самом деле не должно удивлять.

«Блюз» начали разговаривать с «Шаркс» о Майере после обменов Владимира Тарасенко и Райана О’Райлли», – сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Сан-Хосе» может обменять 26-летнего форварда, у которого в конце этого сезона истекает срок действия контракта со средней зарплатой 6 миллионов долларов в год.

Летом он может стать ограниченно свободным агентом. Швейцарец набрал 52 (31+21) очка в 57 матчах текущего регулярного чемпионата .

«Торонто», «Каролина» и «Вегас» претендуют на форварда «Сан-Хосе» Майера. «Нью-Джерси» сохраняет интерес (Кевин Уикс)