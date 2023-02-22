«Сент-Луис» включился в борьбу за форварда «Сан-Хосе» Майера (Фрэнк Серавалли)

Теги возможные переходы Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Тимо Майер Хоккей

«Сент-Луис» включился в борьбу за форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера.

«Что касается Майера, то в чат вошла новая команда. Мне сказали, что это «Сент-Луис». Для кого-то это может быть сюрпризом, но на самом деле не должно удивлять. 

«Блюз» начали разговаривать с «Шаркс» о Майере после обменов Владимира Тарасенко и Райана О’Райлли», – сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

«Сан-Хосе» может обменять 26-летнего форварда, у которого в конце этого сезона истекает срок действия контракта со средней зарплатой 6 миллионов долларов в год.

Летом он может стать ограниченно свободным агентом. Швейцарец набрал 52 (31+21) очка в 57 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

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3 комментария

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Александр Романов
2 пика первого раунда , и барбашев ну либо торопченко или Александров
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J-12
а смысл? не понятно чего хочет руководство Блюз
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curdboy
Тимо такой весь в надеждах на ПО, а тут бах - и на тебе Луис)))
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