«Ванкувер» представил форму для раскатки с логотипом, посвященным коренным народам Канады. Дизайнер – кузен Джино Оджика, умершего в январе

Теги Ванкувер НХЛ Джино Оджик игровая форма стиль Хоккей

«Ванкувер» представил форму для раскатки с лого, посвященным коренным народам Канады.

Дизайнером комплекта выступил Джей Оджик, кузен Джино Оджика, ушедшего из жизни в январе.

Наплечный логотип посвящен экс-тафгаю «Кэнакс», выступавшему за команду под номером 29. Он представлял народ алгонкинов. 

Лого выполнен в виде священного колеса – магического символа здоровья и душевного равновесия в культуре индейцев. Восемь перьев обозначают 8 сезонов Оджика за канадский клуб. 

Команда выйдет в этих свитерах на раскатку перед матчем с «Миннесотой» 2 марта. 

Фото: твиттер «Ванкувера». 

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4 комментария

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Александр Балабанов
Ответ Booligan
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Очепятка
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Booligan
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Rialto
Огонь!
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АРХАТ
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