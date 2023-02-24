«Ванкувер» представил форму для раскатки с логотипом, посвященным коренным народам Канады. Дизайнер – кузен Джино Оджика, умершего в январе

« » представил форму для раскатки с лого, посвященным коренным народам Канады.

Дизайнером комплекта выступил Джей Оджик, кузен Джино Оджика, ушедшего из жизни в январе.

Наплечный логотип посвящен экс-тафгаю «Кэнакс», выступавшему за команду под номером 29. Он представлял народ алгонкинов.

Лого выполнен в виде священного колеса – магического символа здоровья и душевного равновесия в культуре индейцев. Восемь перьев обозначают 8 сезонов Оджика за канадский клуб.

Команда выйдет в этих свитерах на раскатку перед матчем с «Миннесотой» 2 марта.

Фото: твиттер «Ванкувера».