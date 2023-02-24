«Ванкувер» представил форму для раскатки с логотипом, посвященным коренным народам Канады. Дизайнер – кузен Джино Оджика, умершего в январе
«Ванкувер» представил форму для раскатки с лого, посвященным коренным народам Канады.
Дизайнером комплекта выступил Джей Оджик, кузен Джино Оджика, ушедшего из жизни в январе.
Наплечный логотип посвящен экс-тафгаю «Кэнакс», выступавшему за команду под номером 29. Он представлял народ алгонкинов.
Лого выполнен в виде священного колеса – магического символа здоровья и душевного равновесия в культуре индейцев. Восемь перьев обозначают 8 сезонов Оджика за канадский клуб.
Команда выйдет в этих свитерах на раскатку перед матчем с «Миннесотой» 2 марта.
Фото: твиттер «Ванкувера».
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