Тренер «Эдмонтона» о впечатлениях от Макдэвида: «Это все равно, что жить у подножия Эвереста. Ты ошеломлен тем, что видишь каждый день»
Джей Вудкрофт сравнил впечатления от игры Коннора Макдэвида с лицезрением Эвереста.
«Эдмонтон» разгромил «Питтсбург» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Макдэвид набрал 4 (2+2) очка и обновил личный рекорд по шайбам за сезон (46).
«Я слышал, как кто-то сказал, что это все равно, что жить у подножия Эвереста. Ты ошеломлен тем, что видишь каждый день.
Важно, чтобы все осознали, что мы видим его в расцвете своих сил и на вершине мастерства», – сказал Джей Вудкрофт.
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