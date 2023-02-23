Кросби о Макдэвиде: «120 очков казались сумасшедшим числом, а теперь, похоже, он достигнет его. Коннор устанавливает очень высокую планку»

Теги Питтсбург Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Сидни Кросби высказался о результативности Коннора Макдэвида.

«Я думаю, что 120 [очков] в какой-то момент казались сумасшедшим числом. Теперь, похоже, он достигнет его.

Он каждый год находит способ стать лучше, когда ты думаешь, что это невозможно. Это не упрек в его адрес. Просто он устанавливает очень высокую планку. Он продолжает поднимать ее», – сказал нападающий «Питтсбурга».

В 58 матчах за «Эдмонтон» в текущем сезоне НХЛ Макдэвид набрал 105 (44+61) очков при показателе полезности «+4».

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14 комментариев

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Rio (BLR)
Оуу
А у Мака то плюс-минус просел)
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Костя Кот
140+ будет
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Evincive
А что наши в общем списке за сезон:
53. Никита Кучеров – 128 в 2018-19
54. Александр Могильный – 127 в 1992-93
86. Сергей Федоров – 120 в 1993-94
118. Евгений Малкин – 113 в 2008-09
124. Александр Овечкин – 112 в 2007-08
137. Павел Буре – 110 в 1992-93
137. Александр Овечкин – 110 в 2008-09
145. Александр Овечкин – 109 в 2009-10
145. Евгений Малкин – 109 в 2011-12
154. Кирилл Капризов – 108 в 2021-22
162. Павел Буре – 107 в 1993-94
162. Сергей Федоров – 107 в 1995-96
162. Александр Могильный – 107 в 1995-96
179. Александр Овечкин – 106 в 2005-06
179. Евгений Малкин – 106 в 2007-08
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_Абырвалг_
При таком темпе, Маэстро уже в этом сезоне наберет 140-150 очков!
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Pink Floyd1276
Ответ йозе марино
Сид видимо пропустил 128 очков от Куча)
Ничего он не пропускал, там перевод плохой - он говорит что эти 120 очков Макдак достигнет с крейсерской скоростью.
+1
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+1
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e1ther - e1ther
50 за 50,Ришар уже решённый вопрос.....)) АХАХ)
+2
-3
-1
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йозе марино
Ответ JuVero
Конор как бы, тоже уже 120+ набирал))
всего лишь 123))
+1
-4
-3
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JuVero
Ответ йозе марино
Сид видимо пропустил 128 очков от Куча)
Конор как бы, тоже уже 120+ набирал))
+2
-1
+1
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GreatMcDavid97
Ответ Стас Каримов
+4!
+96 за карьеру. у Драйзля +16...
+7
0
+7
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GreatMcDavid97
у кучерова +1. и что?
+1
-4
-3
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GreatMcDavid97
Ответ Комнатный олень
Сид в отличии от Конора реально пахал и в защите и в нападении, но что конечно не умаляет заслуг Конора.
хорош бредить
+1
-5
-4
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Комнатный олень
Сид в отличии от Конора реально пахал и в защите и в нападении, но что конечно не умаляет заслуг Конора.
+6
-3
+3
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йозе марино
Сид видимо пропустил 128 очков от Куча)
+27
-1
+26
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Стас Каримов
+4!
+1
-1
0
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