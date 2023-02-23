Кросби о Макдэвиде: «120 очков казались сумасшедшим числом, а теперь, похоже, он достигнет его. Коннор устанавливает очень высокую планку»

высказался о результативности .

«Я думаю, что 120 [очков] в какой-то момент казались сумасшедшим числом. Теперь, похоже, он достигнет его.

Он каждый год находит способ стать лучше, когда ты думаешь, что это невозможно. Это не упрек в его адрес. Просто он устанавливает очень высокую планку. Он продолжает поднимать ее», – сказал нападающий « ».

В 58 матчах за « » в текущем сезоне НХЛ Макдэвид набрал 105 (44+61) очков при показателе полезности «+4».