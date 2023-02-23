Кросби о Макдэвиде: «120 очков казались сумасшедшим числом, а теперь, похоже, он достигнет его. Коннор устанавливает очень высокую планку»
Сидни Кросби высказался о результативности Коннора Макдэвида.
«Я думаю, что 120 [очков] в какой-то момент казались сумасшедшим числом. Теперь, похоже, он достигнет его.
Он каждый год находит способ стать лучше, когда ты думаешь, что это невозможно. Это не упрек в его адрес. Просто он устанавливает очень высокую планку. Он продолжает поднимать ее», – сказал нападающий «Питтсбурга».
В 58 матчах за «Эдмонтон» в текущем сезоне НХЛ Макдэвид набрал 105 (44+61) очков при показателе полезности «+4».
А у Мака то плюс-минус просел)
53. Никита Кучеров – 128 в 2018-19
54. Александр Могильный – 127 в 1992-93
86. Сергей Федоров – 120 в 1993-94
118. Евгений Малкин – 113 в 2008-09
124. Александр Овечкин – 112 в 2007-08
137. Павел Буре – 110 в 1992-93
137. Александр Овечкин – 110 в 2008-09
145. Александр Овечкин – 109 в 2009-10
145. Евгений Малкин – 109 в 2011-12
154. Кирилл Капризов – 108 в 2021-22
162. Павел Буре – 107 в 1993-94
162. Сергей Федоров – 107 в 1995-96
162. Александр Могильный – 107 в 1995-96
179. Александр Овечкин – 106 в 2005-06
179. Евгений Малкин – 106 в 2007-08