Кайру о 6:5 с «Торонто» на фоне травм у лидеров «Сент-Луиса»: «Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем»
Джордан Кайру высказался о победе «Сент-Луиса» над «Торонто» на фоне травм лидеров.
У «блюзменов» выбыли капитан Райан О’Райлли (на 6 недель из-за перелома ноги) и форвард Владимир Тарасенко (на 4 недели из-за травмы руки).
Сегодня «Блюз» обыграли «Лифс» (6:5 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем. Мы должны сосредоточиться на том, что можем сделать, чтобы играть активно и побеждать с теми ребятами, кто сейчас в раздевалке.
Мы должны работать так же усердно, как и всегда. Выигрывать единоборства и хорошо играть в обороне», – сказал Кайру, набравший сегодня 2 (1+1) очка.
Форвард Брэйден Шенн набрал 3 (1+2) балла и забил победный буллит, форвард Брэндон Саад забросил 2 шайбы.
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