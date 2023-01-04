Кайру о 6:5 с «Торонто» на фоне травм у лидеров «Сент-Луиса»: «Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем»

высказался о победе « » над « » на фоне травм лидеров.

У «блюзменов» выбыли капитан Райан О’Райлли (на 6 недель из-за перелома ноги) и форвард Владимир Тарасенко (на 4 недели из-за травмы руки).

Сегодня «Блюз» обыграли «Лифс» (6:5 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата .

«Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем. Мы должны сосредоточиться на том, что можем сделать, чтобы играть активно и побеждать с теми ребятами, кто сейчас в раздевалке.

Мы должны работать так же усердно, как и всегда. Выигрывать единоборства и хорошо играть в обороне», – сказал Кайру, набравший сегодня 2 (1+1) очка.

Форвард Брэйден Шенн набрал 3 (1+2) балла и забил победный буллит, форвард забросил 2 шайбы.