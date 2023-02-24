Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Тампой». Он идет 3-м в гонке снайперов НХЛ с 39 шайбами в 56 играх

Теги Баффало Тампа-Бэй НХЛ Тейдж Томпсон Хоккей

Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Тампой», у него 39 шайб в сезоне.

Форвард «Баффало» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (6:5 ОТ). В текущем сезоне он 4-й раз забросил 3+ шайбы за игру (3 хет-трика и пента-трик). 

В активе 25-летнего американца 75 (39+36) очков в 56 играх. Он обновил личный рекорд по шайбам за сезон (в прошлой регулярке было 38 в 78 играх). 

Томпсон идет на третьем месте в гонке снайперов лиги, уступая лишь Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 46 шайб в 59 играх) и Давиду Пастрняку («Бостон», 42 в 57). 

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3 комментария

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Michael 1994
Тэйдж способен на многое, скажу честно , меня он сильно удивляет своей игрой
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Евгений Иванов
Теперь его контракт 7 млн на 7 лет выглядит ограблением.
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АРХАТ
Новый контракт начал отрабатывать, ещё до вступления его в силу)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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