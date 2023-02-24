Тейдж Томпсон сделал хет-трик в матче с «Тампой». Он идет 3-м в гонке снайперов НХЛ с 39 шайбами в 56 играх

сделал хет-трик в матче с « », у него 39 шайб в сезоне.

Форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (6:5 ОТ). В текущем сезоне он 4-й раз забросил 3+ шайбы за игру (3 хет-трика и пента-трик).

В активе 25-летнего американца 75 (39+36) очков в 56 играх. Он обновил личный рекорд по шайбам за сезон (в прошлой регулярке было 38 в 78 играх).

Томпсон идет на третьем месте в гонке снайперов лиги, уступая лишь Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 46 шайб в 59 играх) и Давиду Пастрняку («Бостон», 42 в 57).