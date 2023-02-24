И.о. тренера «Сочи» Кокорев о 5:6 от СКА: «Сделали что могли, но в концовке не повезло»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

И.о. главного тренера «Сочи» подвел итоги матча со СКА (5:6 ОТ).

«Сегодня играли с обладателем Кубка Континента. Команда хорошая, сильная. СКА — мастеровитая команда, там хорошие ребята, которые хорошо исполняют хоккейные элементы.

Мы старались. Сделали, считаю, что могли, но в концовке нам не повезло. Было тяжело, не дотянули до конца. Мы готовились к игре, верили в победу, хотели победить. Но получилось как получилось.

Голы в результате контратак? Это наша правильная работа, мы отрабатываем это на тренировках — контратаки, быстрый, современный хоккей. Это приносит нам определенный результат», – сказал Дмитрий Кокорев.

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