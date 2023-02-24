Роман Ротенберг: «Разочаровывают пропущенные шайбы. Даже одна – лишнее. Всегда вопрос: «Кто дал бросить?» Разберем и не допустим этого в будущем»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Хоккей

Роман Ротенберг признался, что его разочаровывают пропущенные шайбы. 

Главный тренер СКА дал комментарий по итогам матча с «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:5 ОТ).

– Все понимали, что после матча будут вручать Кубок Континента. Не связываете с этим легкую расслабленность команды в двух периодах?

– Нужно отдать должное сопернику. Они играли очень быстро – отличные злые ребята. Думаю, это хоккей будущего – нам такой нужен. Сегодня многие люди прислали мне сообщения, что была феноменальная игра, с огоньком. Обе команды стремились победить.

Надо отдать должное сопернику. Мы выходили очень мотивированными. Можно ссылаться только на усталость, но нужно уметь играть на ее фоне. Нужно вытаскивать матчи на фоне усталости – сегодня мы доказали, что можем это, что важно для нас.

– Перед стартом плей-офф не настораживает, что СКА пропускает пять шайб от последней команды «Запада»?

– Меня всегда разочаровывают пропущенные шайбы. Уже говорил, что даже одна шайба – это лишнее. Всегда вопрос: «Кто дал бросить?» Разберем и не допустим этого в будущем. Будем отрабатывать и тренировать. У нас еще есть несколько тренировок перед плей-офф – все через работу, – сказал Ротенберг.

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2 комментария

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Ryan T.
"Даже одна - лишнее".
God, вот это максималист!)
"Разберём и не допустим этого в будущем".
То есть вообще пропускать не будете?
Ну окей.
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Ебздрогыч
Яйца в кулак, чтоб не бросили никак!
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