Роман Ротенберг: «Разочаровывают пропущенные шайбы. Даже одна – лишнее. Всегда вопрос: «Кто дал бросить?» Разберем и не допустим этого в будущем»
Роман Ротенберг признался, что его разочаровывают пропущенные шайбы.
Главный тренер СКА дал комментарий по итогам матча с «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:5 ОТ).
– Все понимали, что после матча будут вручать Кубок Континента. Не связываете с этим легкую расслабленность команды в двух периодах?
– Нужно отдать должное сопернику. Они играли очень быстро – отличные злые ребята. Думаю, это хоккей будущего – нам такой нужен. Сегодня многие люди прислали мне сообщения, что была феноменальная игра, с огоньком. Обе команды стремились победить.
Надо отдать должное сопернику. Мы выходили очень мотивированными. Можно ссылаться только на усталость, но нужно уметь играть на ее фоне. Нужно вытаскивать матчи на фоне усталости – сегодня мы доказали, что можем это, что важно для нас.
– Перед стартом плей-офф не настораживает, что СКА пропускает пять шайб от последней команды «Запада»?
– Меня всегда разочаровывают пропущенные шайбы. Уже говорил, что даже одна шайба – это лишнее. Всегда вопрос: «Кто дал бросить?» Разберем и не допустим этого в будущем. Будем отрабатывать и тренировать. У нас еще есть несколько тренировок перед плей-офф – все через работу, – сказал Ротенберг.
God, вот это максималист!)
"Разберём и не допустим этого в будущем".
То есть вообще пропускать не будете?
Ну окей.