Роман Ротенберг: «Разочаровывают пропущенные шайбы. Даже одна – лишнее. Всегда вопрос: «Кто дал бросить?» Разберем и не допустим этого в будущем»

признался, что его разочаровывают пропущенные шайбы.

Главный тренер СКА дал комментарий по итогам матча с « » в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:5 ОТ).

– Все понимали, что после матча будут вручать Кубок Континента. Не связываете с этим легкую расслабленность команды в двух периодах?

– Нужно отдать должное сопернику. Они играли очень быстро – отличные злые ребята. Думаю, это хоккей будущего – нам такой нужен. Сегодня многие люди прислали мне сообщения, что была феноменальная игра, с огоньком. Обе команды стремились победить.

Надо отдать должное сопернику. Мы выходили очень мотивированными. Можно ссылаться только на усталость, но нужно уметь играть на ее фоне. Нужно вытаскивать матчи на фоне усталости – сегодня мы доказали, что можем это, что важно для нас.

– Перед стартом плей-офф не настораживает, что пропускает пять шайб от последней команды «Запада»?

– Меня всегда разочаровывают пропущенные шайбы. Уже говорил, что даже одна шайба – это лишнее. Всегда вопрос: «Кто дал бросить?» Разберем и не допустим этого в будущем. Будем отрабатывать и тренировать. У нас еще есть несколько тренировок перед плей-офф – все через работу, – сказал Ротенберг.