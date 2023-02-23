Фисенко о драках: «Я не тафгай, но никогда не избегаю поединков на льду. Если кто-то предложит, я не откажусь. Однако мало кто предлагает»

Нападающий « » объяснил, почему он часто дерется.

– У вас очень много драк на льду. Почему?

– Я не против этого. Получается, что желание подраться с одной стороны всегда есть. Хотя в этом сезоне драк чуть поменьше. При этом иногда я предлагаю подраться, но до этого дело не доходит: соперник не хочет или момент не для драки. А так я никогда не избегаю поединков на льду. Если мне кто-то предложит, то я не откажусь. Однако мало кто предлагает.

Конечно, бывают моменты, что, исходя из логики игры, я не могу подраться. Важно понимать, нужна ли драка моей команде. Если она не повредит, то, конечно же, подерусь.

– Как-то совершенствуете свои бойцовские навыки вне льда?

– Сам по себе я люблю единоборства, бокс, иногда занимаюсь в зале. Но это почти не связано с драками на льду – ничего общего здесь не вижу. В хоккейной драке ты можешь разве что ударить соперника дальней рукой. В обычной у тебя широкий диапазон решений.

– Можете назвать себя тафгаем?

– Нет, я не тафгай. Для меня тафгай – это когда хоккеист только дерется на льду. К тому же я не дрался с топовыми бойцами из России или НХЛ. Посмотрите на наших известных игроков, которых называли тафгаями. Какой я тафгай на их фоне? Я простой парень, который не откажет в драке, – сказал Фисенко в интервью «Бизнес Online».