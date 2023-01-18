Вайсфельд об удалении Фисенко за фол на Мичкове: «Миша проиграл матч. У 33-летнего игрока не выдержали нервы с 18-летним»

разобрал удаление за фол на .

Хоккеист «Магнитки» получил четырехминутный штраф за «попытку колющего удара» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).

«Сергею Ласькову не прилетело 300 тысяч штрафа за высказывание про судейство и колющий удар на Мичкове? В моем понимании, это стопроцентный штраф. В « » должны быть счастливы, что им не дали «пятерку».

Если вы не знаете, что такое попытка колющего удара, то я могу рассказать. Если я чуть-чуть коснулся, то это уже колющий удар. А если замахнулся на небольшом расстоянии, то это попытка колющего удара.

Работай я инспектором на этой игре, и судья не дал бы удаление, я бы сказал: «Объясни свои действия». И у него бы не было шансов.

Миша Фисенко меня удивил. Он проиграл матч. Он просто проиграл его. У 33-летнего игрока (Фисенко 32 года – прим. Sports.ru) не выдержали нервы с 18-летним», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .