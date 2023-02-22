Фисенко о том, что в Магнитогорске загрязненный воздух: «Иногда чувствуется, но не думаю, что это критично. Я здесь родился – со здоровьем полный порядок»
Михаил Фисенко высказался о том, что в Магнитогорске загрязненный воздух.
– Последние два города, за команду из которых вы играли, – Москва и Казань. Сейчас вы переехали в Магнитогорск. Насколько тяжело прошла смена городов?
– Я никогда не выбирал команду, исходя из города, в котором она базируется. Есть контракт, есть дело, которым ты занимаешься – это всегда в приоритете. Город в этом плане чуточку отходит на второй план. Конечно, у всех людей есть свои потребности, но их возможно решить в своем порядке. Поэтому никаких проблем нет.
– Часто ли гуляете по Магнитогорску во время матчей?
– Когда погода позволяет, то можем спокойно прогуляться. В Магнитогорске у меня родственники живут, к ним заезжаю, с друзьями та же история. Всегда есть, чем заняться в городе.
– Нашли ли вы изюминку, которая бы отличала Магнитогорск от тех же Москвы и Казани?
– Может это банально звучит, но здесь простые и очень доброжелательные люди. Мне комфортно проживать в Магнитогорске.
– Есть известный факт, что в Магнитогорске загрязненный воздух. Чувствуется ли это в повседневной жизни?
– Иногда чувствуется. Но я не думаю, что это критично. Люди здесь живут, я здесь родился – с моим здоровьем полный порядок.
Понятное дело, что есть промышленность, есть комбинаты, экологические проблемы в таких условиях могут быть. При этом думаю, что очистные сооружения работают и никаких проблем для населения нет, – сказал нападающий «Металлурга».
Бесплодие увеличилось на 170% (с 1,3 до 3,5 на 1000 человек);
Количество преждевременных родов повысилось на 16%;
От анемии и нарушений функции почек, диабета в начале беременности или гематологических нарушений страдали до 50% беременных женщин.
Отмечалось увеличение патологических процессов у новорожденных, включая дефекты центральной нервной системы, сепсис, врожденные пороки сердца, дефекты почек и мочевыводящих путей. Рост показателей заболеваемости сопровождался увеличение младенческой смертности (на 50%).
Онкологические заболевания в регионе фиксируются на уровне 360 ежегодных случаев на 100 000 человек. В 1971 году этот показатель был в 1,5 раза ниже – 236,2 случая на 100 000 человек. Не думаю, что в 21 веке ситиуация сильно изменилась в лучшую сторону.