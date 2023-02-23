Владимир Плющев: «Спартак» может поставить крест на тренерской карьере Квартальнова. Не уверен в этом потенциальном союзе»

высказался о том, что Дмитрий Квартальнов может возглавить «Спартак».

– Только «Спартак» благодаря неудачам минского «Динамо» стал фаворитом в борьбе за последнюю путевку в плей-офф от Запада, как последовал домашний разгром в дерби с ЦСКА. Удивлены?

– В этих 1:7 – весь печальный сезон «Спартака». Казалось бы, вот он шанс, выигрывай – и ты, учитывая немотивированность последнего соперника «Динамо» – почти в плей-офф. Но нет – следует очередной провал.

Вообще в профессиональном хоккее случайностей не бывает. Особенно на финише чемпионата, который, перефразируя одно высказывание, показывает, кто где ошибся. У « » таких ошибок было много.

– Какие основные?

– Разношерстный состав – когда ветераны, легионеры и молодежь словно бы сами по себе, без какой-то командной идеи.

Постоянные шараханья в курсе. Сначала поработал – и команда старалась строже играть от обороны. Потом пришел интересный парень в плане игрового стиля и желания сыграть красиво, но без опыта, говорю об Игоре Гришине. Теперь, по слухам, новый разворот на 180 градусов. Ожидается парень не интересный – в плане стиля, но с опытом. И смех, и грех!

– ?

– Во всяком случае об этом говорят.

– Как оцените его перспективы в «Спартаке»?

– Квартальнов все последние годы работал в топ-клубах, но нигде не решил поставленной задачи. Теперь – при всем уважении к великой истории «Спартака» – может оказаться в клубе-середняке, с высокой вероятностью продолжить свою серию нерешенных задач. Тем более что игровым традициям красно-белых рельсовый хоккей никак не соответствует.

На мой взгляд, с такой организацией и такими шараханиями курса «Спартак» может поставить крест на тренерской карьере Квартальнова. Так что в этом потенциальном союзе совсем не уверен, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Квартальнов и «Спартак» договорились о контракте на следующий сезон («СЭ»)