Алексей Заварухин об 1:7 от ЦСКА: «Спартак» не имеет права так играть. Есть еще один матч, надежда умирает последней»

И.о. главного тренера « » подвел итоги матча с ЦСКА (1:7).

«Мы не имеем права так играть. В таких играх, которые решают исход сезона, к тому же дерби – не получилась у нас игра сегодня от слова «совсем».

Обыграть ЦСКА мы хотели самоотдачей – в начале матча были хорошие моменты, мы могли забить гол. Но после того как пропустили вторую шайбу, игра сломалась.

У нас есть еще один матч [с московским « »], надежда умирает последней. Сейчас самое главное – восстановиться и сделать правильные выводы. Шансы еще есть, сейчас все будет зависеть от соперника. Без разницы с каким соперником мы играем – надо выходить и просто биться, тем более в дерби», – сказал .