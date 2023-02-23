Алексей Заварухин об 1:7 от ЦСКА: «Спартак» не имеет права так играть. Есть еще один матч, надежда умирает последней»
И.о. главного тренера «Спартака» подвел итоги матча с ЦСКА (1:7).
«Мы не имеем права так играть. В таких играх, которые решают исход сезона, к тому же дерби – не получилась у нас игра сегодня от слова «совсем».
Обыграть ЦСКА мы хотели самоотдачей – в начале матча были хорошие моменты, мы могли забить гол. Но после того как пропустили вторую шайбу, игра сломалась.
У нас есть еще один матч [с московским «Динамо»], надежда умирает последней. Сейчас самое главное – восстановиться и сделать правильные выводы. Шансы еще есть, сейчас все будет зависеть от соперника. Без разницы с каким соперником мы играем – надо выходить и просто биться, тем более в дерби», – сказал Алексей Заварухин.
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