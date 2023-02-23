Федоров о 7:1 со «Спартаком»: «Пропусти ЦСКА в начале матча – все сложилось бы по‑другому»

оценил победу ЦСКА над « » (7:1).

— Начали сразу играть правильно, не пропустили первыми, и игра пошла. Матч был грамотным без ошибок и потерь в средней зоне. Мы работали с шайбой в зоне атаки, в глубине. Не отбрасывались, а смогли быстро распорядиться шайбой в зоне обороны и уйти в атаку.

Ребята – молодцы, справились с задачей. Мы рассматривали эту игру как матч уровня плей-офф. С этими мыслями мы и вышли сегодня на лед. ЦСКА с победой — только вперед!

— Были моменты, которые вам не понравились?

— Конечно. Порой мы в средней зоне пытались сыграть поперек, а не вперед. Из‑за этого теряли шайбу, и «Спартак» мог забить. Пропусти мы в начале встречи — матч сложился бы совершенно по‑другому.

Мы не против, чтобы ребята играли на партнера, но тогда делайте это без потерь. Но в основном мы из зоны обороны выходили за один пас. Этот первый армейский пас всегда был мощным оружием ЦСКА. И сейчас мы его наладили. Играли креативно.

— В футболе дерби ЦСКА со «Спартаком» — одно из главных событий. Что для вас значит хоккейное дерби между московскими клубами?

— Традиция идет с советских времен, когда все московские команды были на уровне. В таких матчах игроки с обеих сторон всегда отдаются полностью. Дерби — это всегда яркий и захватывающий хоккей. Для меня сегодня был очень важный матч, особенно перед плей‑офф, – сказал главный тренер .