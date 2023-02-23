Александр Овечкин: «Это была тяжелая неделя морально, физически. Но сейчас я рад, что вернулся и вижу улыбки парней»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин Хоккей

Александр Овечкин высказался после возвращения в Вашингтон из России.

14 февраля капитан «Вашингтона» покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин умер после продолжительной болезни.

«Это жизнь, и, очевидно, это была тяжелая неделя морально, физически. Наверное, это была самая трудная ситуация за всю мою карьеру в НХЛ. Но как я говорю, это жизнь, и мы движемся дальше.

Мы стараемся сделать все, что в наших силах, в такой трудный момент. Это тяжелая ситуация для моей семьи, но сейчас я рад, что вернулся и вижу улыбки парней», – сказал нападающий «Вашингтона».

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3 комментария

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Валера Синюков
Попасть в плейофф Вашингтону будет очень сложно, а Сане здоровья и удачи!
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Андрей Хенто
Давай, Саня, приходи в себя, конечно потеря отца это всегда больно, но жизнь на этом не заканчивается, пора возвращаться к рабочим будням и постараться помочь команде выйти в плей-офф.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Жизнь продолжается ! Надо жить и творить ! Удачи Вам Александр Михайлович!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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