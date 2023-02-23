Александр Овечкин: «Это была тяжелая неделя морально, физически. Но сейчас я рад, что вернулся и вижу улыбки парней»

высказался после возвращения в Вашингтон из России.

14 февраля капитан « » покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что умер после продолжительной болезни.

«Это жизнь, и, очевидно, это была тяжелая неделя морально, физически. Наверное, это была самая трудная ситуация за всю мою карьеру в . Но как я говорю, это жизнь, и мы движемся дальше.

Мы стараемся сделать все, что в наших силах, в такой трудный момент. Это тяжелая ситуация для моей семьи, но сейчас я рад, что вернулся и вижу улыбки парней», – сказал нападающий «Вашингтона».