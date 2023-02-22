Драйзайтль набрал 700 очков в НХЛ в 614 матчах – 5-й результат среди действующих игроков

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Леон Драйзайтль набрал 700 очков в НХЛ в 614 матчах – 5-й результат среди действующих игроков.

27-летний форвард «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:2). 

На его счету 85 (34+51) очков в 56 играх текущего сезона. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (105 в 58, 44+61). 

За карьеру в рамках регулярок в активе немецкого нападающего теперь 701 (288+413) балл в 614 играх. 

Среди действующих игроков быстрее отметки 700 очков достигли лишь Макдэвид (за 488 игр), Сидни Кросби («Питтсбург», 497), Александр Овечкин («Вашингтон», 579) и Евгений Малкин («Питтсбург», 580).

Драйзайтль вытеснил из топ-5 Нэтана Маккиннона («Колорадо», 673). 

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1 комментарий

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леопард
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