Драйзайтль набрал 700 очков в НХЛ в 614 матчах – 5-й результат среди действующих игроков

набрал 700 очков в в 614 матчах – 5-й результат среди действующих игроков.

27-летний форвард « » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:2).

На его счету 85 (34+51) очков в 56 играх текущего сезона. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде (105 в 58, 44+61).

За карьеру в рамках регулярок в активе немецкого нападающего теперь 701 (288+413) балл в 614 играх.

Среди действующих игроков быстрее отметки 700 очков достигли лишь Макдэвид (за 488 игр), Сидни Кросби («Питтсбург», 497), («Вашингтон», 579) и Евгений Малкин («Питтсбург», 580).

Драйзайтль вытеснил из топ-5 Нэтана Маккиннона («Колорадо», 673).